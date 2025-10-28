The Family Man 3: खत्म हुआ इंतजार, इस दिन आ रहा है द फैमिली मैन का सीजन 3, फिर दिखेगा मनोज बाजपेयी का एक्शन

इंडिया के सबसे पसंदीदा एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने आज यह ऐलान कर दिया है कि उसकी मशहूर और चर्चित ओरिजिनल सीरीज द फैमिली मैन का तीसरा सीजन 21 नवंबर को ग्लोबली रिलीज होगा. राज और डीके की जोड़ी द्वारा उनके बैनर D2R फिल्म्स के तले बनाई गई ये हाई-स्टेक्स स्पाई एक्शन थ्रिलर एक बार फिर लौट रही है, और इस बार का सीजन अब तक का सबसे बड़ा होने के साथ रोमांचक बताया जा रहा है. इस तरह से मनोज बाजपेयी फिर से अपने मशहूर किरदार श्रीकांत तिवारी के रूप में नजर आएंगे, जो एक बेहतरीन अंडरकवर स्पाई है.

वो अपने देश की सेवा दिल से करता है और साथ ही एक अच्छे पति और पिता की जिम्मेदारी भी निभाता है. इस सीरीज को राज, डीके और सुमन कुमार ने लिखा है, जबकि इसके डायलॉग सुमित अरोड़ा ने लिखे हैं. इस बार सीरीज का निर्देशन राज और डीके के साथ सुमन कुमार और तुषार सेठ ने किया है.

इस बार खतरा और मुश्किलें पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं. श्रीकांत तिवारी को अपनी हद तक जाना पड़ेगा, जब उसका सामना दो नए और ताकतवर दुश्मनों — जयदीप अहलावत (रुक्मा) और निमरत कौर (मीरा) से होगा. भागते हुए श्रीकांत को नए इलाकों में जाना पड़ेगा और देश के अंदर और बाहर के दुश्मनों से लड़ना होगा. इस बार फिर नजर आएंगे शारिब हाशमी (जे.के. तलपड़े), प्रियमणि (सुचित्रा तिवारी), अशलेषा ठाकुर (धृति तिवारी), वेदांत सिन्हा (अथर्व तिवारी), श्रेया धनवंतरि (जोया) और गुल पनाग (सलोनी). द फैमिली मैन सीजन 3 का पहला एपिसोड 21 नवंबर को सिर्फ प्राइम वीडियो पर भारत और 240 से ज्यादा देशों में दिखाया जाएगा.

निखिल मधोक, डायरेक्टर और हेड ऑफ ओरिजिनल्स, प्राइम वीडियो इंडिया का कहना है, "द फैमिली मैन ने लंबे फॉर्मेट वाली कहानियों को एक नया रूप दिया है. ये अब लोगों की रोज की बातचीत, चर्चाओं और पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुका है. यह शो हमारे D2R फिल्म्स के साथ शानदार सहयोग की मिसाल है, जो हमेशा ऐसी कहानियां लाते हैं जो बेहद दिलचस्प और एंटरटेनिंग होती हैं, और प्राइम वीडियो के अलग-अलग कंटेंट के साथ पूरी तरह मेल खाती हैं," ऐसा कहना है निखिल मधोक, . उन्होंने आगे कहा, "आने वाला सीजन और भी रोमांचक होगा, जिसमें एक बार फिर मजेदार ह्यूमर और दमदार एक्शन का जबरदस्त मेल होगा. शानदार कलाकारों की परफॉर्मेंस इसे और खास बनाएगी, और हम इसे दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बेहद उत्साहित हैं.”

क्रिएटर्स, डायरेक्टर्स और राइटर्स राज & डीके ने कहा, “पिछले कुछ सालों में दर्शकों ने द फैमिली मैन को जो प्यार और सराहना दी है, वो हमारे लिए बेहद खास रही है. हमें पता है कि दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, इसलिए हमने ये सुनिश्चित किया कि ये इंतजार वाकई काबिल-ए-तारीफ साबित हो. इस बार हमने कहानी में और भी ज्यादा एक्शन, रोमांच और शानदार परफॉर्मेंस जोड़ी हैं ताकि हर पल दर्शकों को सीट से बांधे रखे. इस सीजन में कहानी का रुख बदल जाता है, अब शिकारी खुद शिकार बनता है, जब श्रीकांत का सामना रुक्मा नाम के ऐसे दुश्मन से होता है, जो सिर्फ उसकी नौकरी ही नहीं, बल्कि उसके परिवार की जिंदगी को भी खतरे में डाल देता है. हमें पूरा भरोसा है कि 21 नवंबर को जब ये सीजन रिलीज होगा, तो दर्शक इसे उतना ही नहीं बल्कि पिछले सीजनों से भी ज्यादा पसंद करेंगे.”

