विवेक ओबेरॉय की पत्नी की 10 तस्वीरें, पहली ही मुलाकात में हार बैठे थे दिल

विवेक ओबेरॉय प्रियंका अल्वा की सादगी पर विवेक पूरी तरह से लट्टू हो गए और तभी उन्हें अपनी पत्नी बनाने का सोच लिया था.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड विवेक ओबेरॉय फिल्मों में कुछ कमाल नहीं कर पाए. हालांकि शुरुआती करियर में उनकी कुछ फिल्में चली थी और फिर धीरे-धीरे उनका फिल्मी करियर गर्त में चला गया. अब वह अब इक्का-दुक्का फिल्मों में नजर आते हैं और वो भी साइड रोल करते हुए. एक्टर अब साउथ सिनेमा में भी काम कर रहे हैं. कहा जाता है कि सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय से नाम जुड़ने के बाद उनके करियर में गिरावट आई. वहीं, एक्टर ने नॉन-फिल्मी बैकग्राउंड लड़की प्रियंका अल्वा से शादी रचाई और फिर अपनी फैमिली लाइफ शुरू कर दी. हालांकि शादी के बाद भी विवेक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. आइए इन 10 तस्वीरों के माध्यम से जानते हैं विवेक ओबेरॉय की पत्नी प्रियंका अल्वा के बारे में.

विवेक ओबेरॉय उस वक्त टूट गये थे, जब मीडिया में ऐश्वर्या ने एक्टर संग अपने किसी भी रिश्ते पर मुहर नहीं लगाई थी.

इसके बाद विवेक की लाइफ में प्रियंका प्यार बनकर आईं और दोनों ने साल 2010 में शादी रचा ली.

प्रियंका अल्वा की सादगी पर विवेक पूरी तरह से लट्टू हो गए और तभी उन्हें अपनी पत्नी बनाने का सोच लिया था.

प्रियंका की विवेक से पहली मुलाकात फ्लोरेंस (लंदन) के एक कैफे में हुई थी और दोनों एक-दूजे को पसंद करने लगे थे.

विवेक ने प्रियंका से उनकी मां की एक शर्त रखी थी. एक्टर ने बताया था कि अगर मैं आपको पसंद करता हूं तो शादी से पहले एक साल तक डेट करेंगे.

लेकिन विवेक पहली ही मुलाकात में प्रियंका पर फिदा हो गए और फिर झट से शादी कर ली.

प्रियंका अल्वा कर्नाटक के पूर्व राजनेता जीवराज अल्वा की बेटी हैं. प्रियंका के पिता का निधन 2001 में हो गया था.

प्रियंका अल्वा का जन्म दिल्ली में 1983 में हुआ था और उनकी मां एक हाउसवाइफ हैं.

प्रियंका को लेकर विवेक ने बताया था कि उनकी पत्नी को महंगे गिफ्ट और लग्जरी बैग का शौक नहीं है.

प्रियंका और विवेक में उस वक्त लड़ाई होती है, जब विवेक बिजी शेड्यूल के चलते अपनी पत्नी संग समय नहीं बिता पाते हैं.

ऐसे में पत्नी को मनाने के लिए विवेक को उन्हें एक कपल कॉफी बनाकर देनी पड़ती है.

इस शादी से प्रियंका और विवेक के दो बच्चे (लड़का और लड़की) है. आज विवेक एक खुशहाल फैमिली के बीच हैं.



 

