'ओम शांति ओम' में अर्जुन रामपाल के किरदार के लिए यह एक्टर था पहली पसंद, फराह खान ने किया खुलासा

2007 की ब्लॉकबस्टर फिल्म, ओम शांति ओम आज भी दर्शकों के दिलों में ताजा है. दीपिका पादुकोण की डेब्यू फिल्म होने के साथ ही इस फिल्म में ढेरों कलाकारों का कैमियो एक साथ पहली बार दिखा था. फिल्म के किरदारों से लेकर कहानी तक दर्शकों को खूब पसंद आई थी. फिल्म का विलेन मुकेश मेहरा का किरदार भी काफी चर्चा में रहा था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म में विलेन 'मुकेश मेहरा' का किरदार अर्जुन रामपाल के अलावा किसी और को निभाना था. वह अभिनेता विवेक ओबेरॉय थे. फिल्म की डायरेक्टर फराह खान ने खुलासा किया कि इस निर्दयी किरदार के लिए कास्टिंग एक बड़ी चुनौती साबित हुई.

एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कई एक्टर्स ने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था. फराह खान ने कहा, “मुकेश मेहरा की भूमिका के लिए कास्टिंग सबसे कठिन थी क्योंकि यह पूरी तरह से नकारात्मक भूमिका थी, उनमें कुछ भी सकारात्मक नहीं था.”

'मुकेश मेहरा' के शानदार अंदाज़ ने सूट और पतली मूंछों के साथ अपनी अलग ही पहचान बनाई, जो हमेशा से यादों में बसी रही है. लेकिन टीम को उनके शारीरिक रूप-रंग से भी कुछ उम्मीदें थीं. कोमल नाहटा के साथ बातचीत में, फराह ने अपनी इच्छा जाहिर की कि दीपिका का प्रेमी एक हैंडसम पुरुष हो, उन्होंने ये बात शाहरुख खान से भी शेयर की थी.

विवेक ओबेरॉय ने किया था रिजेक्ट

यह खुले तौर पर स्वीकार करने के बावजूद कि अर्जुन रामपाल खलनायक की भूमिका के लिए पहली पसंद नहीं थे, फराह ने कभी उन अभिनेताओं का नाम नहीं लिया जिन्होंने इस भूमिका को ठुकरा दिया था. हालांकि, साथिया स्टार विवेक ओबेरॉय ने पहले इस किरदार को ठुकराने के बारे में खुलकर बात की है. हफ़िंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, विवेक को अर्जुन से पहले यह किरदार ऑफर किया गया था. हालांकि, विवेक नेगेटिव रोल नहीं निभाना चाहते थे, क्योंकि वह पहले ही कंपनी में एक नकारात्मक भूमिका निभा चुके थे. उसी समय विवेक को अपूर्व लाखिया की शूटआउट एट लोखंडवाला का ऑफर मिला, और उन्होंने इसमें एक्टिंग करने का फैसला किया.

ऐसे अर्जुन रामपाल किया गया तैयार

फिल्म की शूटिंग शुरू होने में बमुश्किल एक हफ़्ता बाकी था, और शाहरुख और फराह फिल्म के लिए खलनायक ढूंढने के लिए बेताब थे. तभी शाहरुख की न्यू ईयर पार्टी में उनकी मुलाक़ात अर्जुन रामपाल से हुई. कोमल से बात करते हुए, फराह ने एक मज़ेदार किस्सा सुनाया कि कैसे उन्होंने अर्जुन को इस किरदार के लिए राज़ी किया. शाहरुख और फराह ने अर्जुन को बाथरूम में फंसा दिया, ताकि उन्हें कहानी सुनाई जा सके. हालांकि, शुरुआत में उन्होंने भी बाकियों की तरह इस किरदार के लिए मना कर दिया. फराह ने कहा कि "उन्हें लगा कि यह किरदार बहुत ज़्यादा खतरनाक है, खासकर लड़की को जलाने जैसे दृश्यों में."

हालांकि बाद में शाहरुख खान और फराह ने मिल कर अर्जुन रामपाल को तैयार कर लिया. फिल्म की रिलीज के बाद अर्जुन ने इस बात की खुशी जताई कि उन्होंने फिल्म को चुना.