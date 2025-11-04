विज्ञापन

ममूटी को नेशनल अवॉर्ड ना दिए जाने पर प्रकाश राज ने कसा तंज, फाइल्स और पाइल्स को ढेरों अवॉर्ड मिल रहे...

ममूटी ने ‘ब्रमयुगम’ के लिए केरल राज्य अवॉर्ड में सातवीं बार बेस्ट एक्टर का खिताब जीता. उनकी इस जीत के बाद प्रकाश राज का बयान खूब वायरल हो रहा है.

प्रकाश राज ने नेशनल अवॉर्ड पर उठाए सवाल
नई दिल्ली:

साउथ एक्टर प्रकाश राज ने मलयालम सुपरस्टार ममूटी को उनकी फिल्म ‘ब्रह्मयुगम' के लिए नेशनल अवॉर्ड न मिलने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. 55वें केरल राज्य फिल्म अवॉर्ड्स की जूरी के अध्यक्ष प्रकाश राज ने सोमवार को कहा, “नेशनल अवॉर्ड्स में समझौता हो रहा है. फाइल्स और पाइल्स को ढेरों पुरस्कार मिल रहे हैं, जबकि ममूटी जैसे कलाकार को सरकार डिजर्व नहीं करती.”

प्रकाश राज ने साफ तौर पर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स' का जिक्र किया, जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म और पल्लवी जोशी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का सम्मान मिला था. उन्होंने केरल जूरी की तारीफ करते हुए कहा, “केरल में हमें पूरी आजादी मिली. बाहर का अनुभवी जूरी मेंबर बुलाया और कहा—फैसला आपका. लेकिन नेशनल स्तर पर ऐसा नहीं हो रहा.” नेशनल अवॉर्ड पर निशाना साधते हुए प्रकाश राज ने कहा, जब इस की जूरी और इस तरह की नेशनल गवर्मेंट...वो ममूटी को डिजर्व नहीं करते.

ममूटी ने ‘ब्रमयुगम' के लिए केरल राज्य अवॉर्ड में सातवीं बार बेस्ट एक्टर का खिताब जीता. वे अब तक तीन बार नेशनल अवॉर्ड जीत चुके हैं लेकिन फैन्स मानते हैं कि हाल के समय में उनके काम को नजरअंदाज किया जा रहा है. प्रकाश राज के इस बयान से एक बार फिर नेशनल अवॉर्ड्स की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं. बता दें कि 55वें केरल राज्य फिल्म अवॉर्ड्स में मंजुमेल बॉयज का भी चर्चा रहा. इस फिल्म ने अलग-अलग कैटेगरी में 10 अवॉर्ड हासिल किए.

केरल राज्य फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा सांस्कृतिक मामलों के मंत्री साजी चेरियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की. प्रसिद्ध अभिनेता प्रकाश राज की अध्यक्षता वाले जूरी पैनल में फिल्म निर्देशक रंजन प्रमोद, फिल्म निर्माता जिबू जैकब, पटकथा लेखक संतोष इचिक्कनम, गायिका गायत्री अशोकन, साउंड डिजाइनर और निर्देशक नितिन लुकोसे, और अभिनेता, लेखक और डबिंग कलाकार बाघ्यालक्ष्मी जैसे प्रतिष्ठित पेशेवर शामिल थे.

