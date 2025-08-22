महाराष्ट्रियन खाने को 'गरीबों का खाना' बोलकर फंसे विवेक अग्निहोत्री! विवाद पर कहा- मैं तो मजाक कर रहा था...

फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म The Bengal Files के प्रमोशन में व्यस्त हैं. लेकिन हाल ही में वे अपने एक बयान को लेकर विवादों में आ गए. दरअसल, विवेक ने एक इंटरव्यू में महाराष्ट्रीयन खाने को 'किसानों का गरीब खाना' कह दिया. इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हुई. विवेक अपनी पत्नी और एक्ट्रेस पल्लवी जोशी के साथ कर्ली टेल्स के यूट्यूब चैनल पर पहुंचे थे. बातचीत के दौरान पल्लवी ने बताया कि शादी के शुरुआती दिनों में विवेक को महाराष्ट्रीयन खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था.

पल्लवी जोशी ने कहा, "मैं जो भी बनाती थी, वो कहते थे, ये क्या गरीबों का खाना खाते हो. क्योंकि मराठी खाना बहुत सिंपल होता है. सब्जी बस हल्का सा भूनकर खा लेते हैं. यही बात वो बार-बार कहते थे. लेकिन अब वही खाना उन्हें सबसे ज्यादा हेल्दी और अच्छा लगता है". विवेक ने बताया कि वो दिल्ली के खाने के आदी थे, जहां मसालेदार और बड़ी मात्रा में खाना परोसा जाता है. जबकि महाराष्ट्र का खाना साधारण और हेल्दी होता है. उन्होंने कहा, "शुरू में मुझे लगा कि ये तो किसानों जैसा गरीब खाना है. लेकिन धीरे-धीरे मैंने समझा कि यही सबसे सही तरीका है खाने का. महाराष्ट्रियन थाली सबसे हेल्दी और इकोनॉमिकल है". विवेक ने यह भी बताया कि अब उन्होंने अपनी डाइट बदल दी है. वे प्लांट-बेस्ड फूड खाते हैं और नॉन-वेज व शराब छोड़ चुके हैं.

आलोचना पर क्या बोले विवेक?

जब सोशल मीडिया पर लोग उनके खिलाफ भड़क गए, तो विवेक ने द रौनक पॉडकास्ट पर सफाई दी. उन्होंने कहा, "मैंने ये बात मजाक में कही थी. लेकिन लोगों ने मेरा बयान एडिट करके आधा ही दिखाया. फिर कहा देखो इसने मराठी खाने को गरीबों का खाना कहा. तो मुझे बेवजह विवाद में मत घसीटो".