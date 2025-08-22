रजनीकांत के बाद होगा 70 वर्षीय सुपरस्टार के एक्शन अवतार का जलवा, फिल्म की पहली झलक देख फैंस बोले-ब्लॉकबस्टर

मेगास्टार चिरंजीवी अपना 70वां जन्मदिन 22 अगस्त को मना रहे हैं. 22 अगस्त 1955 को आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले के मोगलथुर में जन्मे कोणिदेल शिव शंकर वर प्रसाद (चिरंजीवी) ने अपने जन्मदिन से एक दिन पहले ही घोषणा की थी कि वह अपने चाहने वालों को एक धमाकेदार तोहफा देने वाले हैं और उन्होंने इसे पूरा भी किया. मेगास्टार ने अपने जन्मदिन से पहले अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'विश्वंभरा' की एक झलक दर्शकों के सामने पेश की है. बता दें कि यह टीजर की तरह का ही है. इसके रिलीज के साथ ही चिरंजीवी के चाहने वाले और प्रशंसक इसको यूट्यूब पर जमकर सर्च कर रहे और देख रहे हैं.

1 मिनट 14 सेकंड के 'विश्वंभरा' के टीजर को मेकर्स ने यूट्यूब पर रिलीज कर दिया है, इसमें अभिनेता खतरनाक लुक में नजर आ रहे हैं. फिल्म के इस झलक में साफ नजर आ रहा है कि इसकी कहानी महादेव और उनकी शक्तियों के इर्द-गिर्द घूमती है. हालांकि फिल्म के इस झलक में अभिनेता का जो एक्शन दिख रहा है उससे आप फिल्म और इसके सेट की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं.

साउथ फिल्मों में अपने एक्शन अंदाज के लिए जाने जाने वाले चिरंजीवी फिल्म ‘विश्वंभरा' की पहली झलक में भी कुछ इसी अंदाज में नजर आ रहे हैं. इस झलक में एक लड़का और एक बूढ़ा आदमी बातचीत कर रहे हैं. दोनों विश्वंभरा की दुनिया में घटी भयानक घटनाओं के बारे में बात करते दिख रहे हैं. बूढ़ा आदमी एक ऐसे इंसान की बात करता है, जिसके लालच के कारण यहां महाविनाश होता है. उसी मौके पर एक रक्षक सामने आता है. उस रक्षक के तौर पर मेगास्टार चिरंजीवी की एंट्री होती है. एक्शन अंदाज में चिरंजीवी का किरदार बुरे लोगों से लड़ता हुआ नजर आता है.

"विश्वंभरा" आगामी तेलुगु फिल्म है जिसमें मेगास्टार चिरंजीवी, तृषा कृष्णन, कुणाल कपूर, आशिका रंगनाथ और अन्य कलाकार हैं. इस फिल्म के निर्देशक वशिष्ठ हैं, जबकि इसका संगीत एम.एम. कीरवानी ने दिया और फिल्म का निर्माण यूवी क्रिएशन्स के बैनर तले हुआ है. इसके पहले अभिनेता ने इस फिल्म को लेकर कुछ खास जानकारी यूट्यूब पर दी थी. उन्होंने अपने चाहने वालों से वादा किया था कि उन्होंने उनके लिए अपने जन्मदिन से पहले कुछ खास तोहफा तैयार किया है जो वह सबके साथ शेयर करेंगे. फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता कुणाल कपूर खलनायक के किरदार में नजर आएंगे.

बता दें, मेगास्टार ने फिल्म की देरी के कारण पर भी बात की थी. उन्होंने बताया था कि दूसरे भाग की शूटिंग में कुछ समय लगा, लेकिन अब सब कुछ तैयार हो गया है. चिरंजीवी के जन्मदिन पर इस फिल्म के टीजर का रिलीज होना एक खास मौके की तरह है, और यह फिल्म दर्शकों को एक नई सिनेमाई दुनिया में ले जाने का वादा करती है. फिल्म की कहानी वशिष्ठ ने लिखी है. इसकी सिनेमैटोग्राफी छोटा.के. नायडू ने की और एडिटिंग कोटागिरी वेंकटेश्वर राव और संतोष कामारेड्डी ने मिलकर की है. वहीं, इसके कॉस्ट्यूम डिजाइन का काम सुष्मिता कोनिडेला ने किया है. डायलॉग्स वासुदेव मुनेप्पागरी ने लिखे हैं.