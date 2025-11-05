रजनीकांत के स्टारडम को टक्कर देने वाली हीरोइन, जो चिरंजीवी की बनीं बहन, पत्नी और मां, शादी के बाद करियर बर्बाद

साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी अदाकाराएं रही हैं जिनकी चमक आज भी याद की जाती है. इनमें से एक नाम है सुजाता का. सुजाता वो लेडी सुपरस्टार हैं जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी सिनेमा में पहचान बनाई. सुजाता ने अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में लीड रोल और करीब 200 फिल्मों में अहम किरदार निभाए. रजनीकांत से लेकर कमल हासन और चिरंजीवी जैसे सुपरस्टार्स के साथ उन्होंने काम किया. लेकिन उनकी जिंदगी का एक दौर ऐसा भी आया जिसने सब कुछ बदल दिया.

चिरंजीवी के साथ निभाया हर रिश्ता

सुजाता और मेगास्टार चिरंजीवी की जोड़ी साउथ सिनेमा की यादगार जोड़ियों में गिनी जाती है. लेकिन इस जोड़ी की खासियत ये थी कि उन्होंने एक ही हीरो के साथ हर तरह का रिश्ता निभाया. फिल्म ‘प्रेमा थरंगलु' में सुजाता ने चिरंजीवी की पत्नी का किरदार निभाया, वहीं ‘सीता देवी' में वो उनकी छोटी बहन बनीं. इसके बाद ‘अग्नि गुंडम' में उन्होंने बड़ी बहन का रोल किया और ‘बिग बॉस' फिल्म में चिरंजीवी की मां के रूप में नजर आईं. दर्शक उनके हर रूप को देखकर दंग रह गए थे. उनकी एक्टिंग इतनी प्रभावशाली थी कि वो चाहे किसी भी किरदार में हों, स्क्रीन पर पूरी तरह छा जाती थीं.

शादी के बाद खत्म हुआ करियर

सफल करियर के बीच सुजाता की पर्सनल लाइफ ने उनका साथ नहीं दिया. उन्होंने जयकर से लव मैरिज की थी. लेकिन शादी के बाद उनकी जिंदगी बदल गई. कहा जाता है कि उनके पति उन्हें पैसों के लिए फिल्मों में काम करने को मजबूर करते थे और उनके साथ मारपीट भी करते थे. धीरे धीरे इन हालातों का असर उनके करियर पर पड़ा और वो इंडस्ट्री से दूर होती चली गईं. 58 साल की उम्र में सुजाता ने चेन्नई में आखिरी सांस ली. आज वो भले हमारे बीच नहीं हैं. लेकिन रजनीकांत की हीरोइन और चिरंजीवी की मां, बहन, पत्नी के रूप में उनकी यादें साउथ सिनेमा के इतिहास में हमेशा जिंदा रहेंगी.