साउथ मेगास्टार चिरंजीवी, नयनतारा और नागार्जुन ने मिलकर कुछ इस तरह मनाई दिवाली, तस्वीरें वायरल

बॉलीवुड की तरह साउथ सिनेमा में भी बड़े ही धूमधाम से दिवाली मनाई गई. छोटे से लेकर बड़े साउथ स्टार्स तक ने दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं.

बॉलीवुड की तरह साउथ सिनेमा में भी बड़े ही धूमधाम से दिवाली मनाई गई. छोटे से लेकर बड़े साउथ स्टार्स तक ने दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं और अपने फैंस का खूब प्यार लूटा. मेगास्टार चिरंजीवी, नागार्जुन, लेडी शाहरुख खान नयनतारा और अनाड़ी फेम एक्टर वेंकटेश दग्गुबती ने मिलकर दिवाली मनाई और अपनी दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरों पर फैंस से प्यार बटोरा है. इन सभी स्टार्स ने हैदराबाद स्थित चिरंजीवी के घर में जमकर दिवाली मनाई और सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की हैं. दिवाली सेलिब्रेशन में इन सभी स्टार्स एथनिक लुक में देखा जा रहा है.

साउथ स्टार्स की हैप्पी दिवाली
दिवाली सेलिब्रेशन की इन तस्वीरों को मेगास्टार चिरंजीवी ने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया था. इन तस्वीरों में आप वेंकटेश दग्गुबती, चिरंजीवी और नागार्जुन को एक साथ पोज देते देखा जा रहा है. चिरंजीवी ने पिंक और नागार्जुन ने प्रिंटेड ग्रीन कुर्ता पायजामा पहन रखा है. वेंकटेश को कैजुअल लुक में स्पॉट किया गया है. अगली तस्वीर में चिरंजीवी अपनी पत्नी और राम चरण की मां सुरेखा के साथ गिफ्ट लिए खड़े हैं. अगली तस्वीर में चिरंजीवी, सुरेखा और नागार्जुन अपनी दूसरी पत्नी संग हैं. आखिरी तस्वीर में चिरंजीवी साउथ लेडी सुपरस्टार नयनतारा संग दिख रहे हैं. दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान भी है.
 

फैंस ने लुटाया प्यार
दिवाली सेलिब्रेशन की इन तस्वीरों को शेयर कर चिरंजीवी ने कैप्शन में लिखा है, 'अपने प्यारे दोस्तों, नागार्जुन, वेंकटेश और मेरी को-एक्ट्रेस नयनतारा और हमारे परिवार के साथ रोशनी का त्योहार मना कर बहुत खुश हूं'. स्टार्स की दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरों पर एक फैन लिखा है, 'वाह यह है सच्चा भाईचारा, नए एक्टर्स आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, अन्नय्या (बड़े भाई)'.  एक और फैन लिखता है, 'इन तीनों हीरो ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है'. वर्कफ्रंट की बात करें तो चिरंजीवी और नयनतारा  फिल्म 'माना शंकरावाराप्रसाद गारु' में साथ में नजर आने वाले हैं, जिसका प्रोमो भी रिलीज हो चुका है.

