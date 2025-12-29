जब अनुष्का शर्मा इस एक्ट्रेस से हार गई थीं डेब्यू अवॉर्ड, बच्चों की तरह थीं रोईं, बोली- उन्होंने उसे दे दिया.

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने लंबे समय से एक्टिंग की दुनिया से दूरी बनाई हुई है. वो आखिरी बार फिल्म जीरो में शाहरुख खान के साथ नजर आईं थीं. अनुष्का ने अपने करियर की शुरुआत भी शाहरुख खान के साथ ही की थी. उनकी पहली फिल्म रब ने बना दी जोड़ी थी जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी. रब ने बना दी जोड़ी के साथ उस समय सिनेमाघरों पर आमिर खान और असिन की गजनी भी रिलीज हुई थी. अनुष्का शर्मा और असिन दोनों को ही बेस्ट डेब्यू अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था. ये अवॉर्ड असिन ने जीता था. जिसके बाद अनुष्का बच्चों की तरह रोई थीं. इस बारे में उन्होंने खुद बताया था.

बच्चों की तरह रोई थीं अनुष्का

अनुष्का ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बात की थी. उन्होंने कहा था- असिन ने ये फिल्म तमिल में भी की है, तेलुगू में भी की है और शायद कन्नड़ में भी की है. वो पहले से एक एक्ट्रेस हैं बहुत सालों से तो जाहिर सी बात है उसे नहीं देंगे, डेब्यू को मेरा हुआ है, मैं नई आई हूं. मैंने नई फिल्म में काम किया है. मुझे प्रोत्साहन की जरूरत है. मैं कंवेंस्ड थी कि मुझे अवार्ड मिलेगा मगर उन्होंने उसे दे दिया. मैं बहुत दुखी थी. मैं तालियां बजाती रही और बच्चे की तरह रोई थी.

वायरल हुआ वीडियो

अनुष्का का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. एक यूजर ने लिखा-वह इसके लायक है या नहीं, लेकिन मुझे खुशी है कि उसने अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदारी से बताया, उसने बातों को घुमा-फिराकर नहीं कहा और न ही वह रूड हुई, उसने सच में अपनी भावनाएं बताईं. दूसरे ने लिखा- कितनी ईमानदार है ये.

वर्कफ्रंट की बात करें तो अनुष्का की चकदा एक्सप्रेस नेटफ्लिक्स पर आने वाली है. मगर अभी इस फिल्म को होल्ड किया हुआ है. अनुष्का का इस फिल्म से लुक भी सामने आया था.