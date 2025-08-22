विज्ञापन

पाक क्रिकेटर और एक्स पीएम इमरान खान, विनोद खन्ना और रेखा ने जम कर किया था डांस, 36 साल पुराना वीडियो वायरल

इस वीडियो में बॉलीवुड के स्टार्स और पूर्व पाक क्रिकेटर एक साथ थिरकते नजर आ रहे हैं.

नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा के स्टार रहे विनोद खन्ना और सदाबहार ब्यूटी सदाबहार रेखा का स्टारडम देश के बाहर भी अलग दिखता था. वहीं, इन दोनों स्टार्स की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान भी हैं. वैसे बॉलीवुड और लॉलीवुड (पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री) का शुरू से नाता रहा है. अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें विनोद खन्ना और रेखा के साथ पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान  डांस करते नजर आ रहे हैं. इन सभी को लाइव परफॉर्मेंस देते देखा जा रहा है. यह वीडियो एक सिंगिंग कॉन्सर्ट का है, जहां विनोद खन्ना और रेखा बतौर गेस्ट पहुंचे थे. साल 1989 में पाकिस्तान में यह कॉन्सर्ट हुआ था.

विनोद खन्ना और इमरान खान का डांस

इस वीडियो में आप देखेंगे कि विनोद खन्ना और रेखा को पहले साथ में डांस करते हुए देखा जा रहा है. विनोद खन्ना एक्ट्रेस बाबरा शरीफ और पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के साथ डांस कर रहे हैं. वहीं, रेखा भी डांस करने के लिए आती हैं और विनोद खन्ना पूर्व क्रिकेटर इमरान खान को डांस करने के खींचते हैं और फिर उछल-उछल कर डांस करने लग जाते हैं, हालांकि इमरान को मना करते हुए देखा जा रहा है, लेकिन विनोद और जावेद दोनों ही उनका हाथ पकड़ कर नाचने लगते थें. अब तकरीबन 35 साल से ज्यादा पुराने इस वीडियो में भारत-पाक की दोस्ती को देख लोग खूब कमेंट पोस्ट कर रहे हैं.

लोगों ने कहा भारत पाक की दोस्ती

इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'भारत-पाक की यूनिटी की बात हो रही है'. दूसरा लिखता है, 'भारत-पाक में रिश्ता अच्छा था, लेकिन इस रिश्ते को जानबूझकर खराब किया गया है'. तीसरा लिखता है, 'भारत-पाक को ऐसे ही मिलकर रहना चाहिए'. एक ने लिखा है, 'क्या बात है विनोद खन्ना जी बहुत खुश हैं'. एक और लिखता है, 'विनोद खन्ना और इमरान खान काफी अच्छे दोस्त हैं'. वहीं, इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को दिवंगत एक्टर विनोद खन्ना की याद भी आ गई है और दूसरी ओर यूजर्स को इमरान खान के जेल में होने का भी दुख है.


 

