बोर्डिंग स्कूल से छुट्टियां बिताने के लिए घर आए अक्षय खन्ना को ऐसे मिली थी पहली फिल्म, पापा विनोद खन्ना हुए थे हैरान

अक्षय खन्ना पिछले दो हफ्तों से इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहे हैं, जब से उनकी फिल्म धुरंधर सिनेमाघरों में आई है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित जासूसी एक्शन थ्रिलर में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और संजय दत्त भी पहले कभी न देखे गए अवतार में हैं. लेकिन अक्षय अपनी बेजोड़ आभा से सबसे ज्यादा चमकने में कामयाब रहे. फैंस उनके बारे में जानने को काफी उत्सुक हैं और उनके पुरानी फिल्मों और इंटरव्यूज को देख रहे हैं. अब अक्षय का कई साल पुराना एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अक्षय ने बताया कि कैसे उन्होंने 18 साल की उम्र में अपने पिता और दिवंगत सुपरस्टार विनोद खन्ना से कहा था कि वह एक्टर बनना चाहते हैं.

वायरल क्लिप में अक्षय खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत के बारे में खुलकर बात करते हैं. उन्होंने शेयर किया, "सफलता शुरू में बहुत कम मिली मुझे. गलत फिल्में मैंने की, गलत स्क्रिप्ट मैंने चुनी. पर मैं कभी किसी की नकल करने की कोशिश नहीं करता." यह पूछे जाने पर कि क्या उनके पिता ने उन्हें एक्टर बनने के लिए प्रोत्साहित किया था, अक्षय ने खुलासा किया, "नहीं, किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया. वह चाहते थे कि मैं आगे जाके और भी पढ़ूं, लेकिन, मेरे ख्याल से मैं जब 15-16 साल का था, तब से मैं फैसला कर चुका था कि... अगर मुझे जीवन में कुछ करना है, तो मैं यहीं कर सकता हूं." तो मैं यहीं करूंगा. और यहीं से मुझे खुशी मिलेगी और संतुष्टि मिलेगी.”

यह शेयर करते हुए कि कैसे उन्होंने अपने पिता से कहा था कि वह एक एक्टर बनना चाहते हैं. अक्षय ने याद करते हुए कहा, "दरअसल, जे.पी. दत्ता साहब, जो मेरे पिता से मिलने आए थे. मैं उस वक्त बोर्डिंग स्कूल में था और मेरी उम्र 18 साल थी. तो उन्होंने मुझे कहा, 'मैं एक पिक्चर बना रहा हूं बॉर्डर. तू काम करना चाहेगा? मेरे पास एक रोल है.' मौका है, इसको आप दोनों हाथ से पकड़ लो. एक साल के बाद काम शुरू करूंगा. तो मेरे पिता जी ने कहा, 'क्या? फिल्म में काम करना चाहते हो?' एक छोटा सा रोल है, मल्टी-स्टार कास्ट फिल्म है. जे.पी. साहब ने पूछा तो मैंने बोला चलो मैं कोशिश करता हूं.' तो वहां से उनको पता चला, 'नहीं, अगर तू करना चाहता है तो मुझे बोल.' मैंने कहा, 'हां, मैं करना चाहता हूं.' 'फिर मैं एक पिक्चर बनाता हूं तेरे लिए'.

1997 में, अक्षय खन्ना ने अपने पिता विनोद खन्ना के साथ 'हिमालय पुत्र' से एक्टिंग डेब्यू किया, जिसमें उनके पिता ने एक्टिंग भी की थी और उसे प्रोड्यूस भी किया था. उसी साल बाद में वह 'बॉर्डर' में नज़र आए. दोनों फिल्मों में अपनी परफॉर्मेंस के लिए अक्षय को 'मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यूकमर' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.