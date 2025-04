अक्षय कुमार की फ्लॉप फिल्म का विलेन अब करीना कपूर संग आजमाएगा तकदीर, नई फिल्म का ऐलान

साउथ के सुपरस्टार एक बार फिर बॉलीवुड में किस्मत आजमाने जा रहे हैं. अभी तक वो बॉलीवुड में अय्या, औरंगजेब, नाम शबाना और बड़े मियां छोटे मियां फिल्मों में नजर आ चुके हैं. लेकिन बॉलीवुड में अभी तक उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया है. लेकिन एक बार फिर वह बतौर एक्टर बॉलीवुड में किस्मत आजमाने जा रहे हैं और इस बार उनको साथ मिला है डायरेक्टर मेघना गुलजार और करीना कपूर खान का. मेघना गुलजार अपनी नई फिल्म 'दायरा' के साथ दर्शकों के दिलों को छूने के लिए तैयार हैं. इस फिल्म में करीना कपूर खान और मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. जंगली पिक्चर्स के बैनर तले बन रही दायरा थ्रिलर ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित बताई जा रही है. 'राजी' और 'तलवार' जैसी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीतने वाली मेघना गुलजार इस बार कानून और न्याय के बीच की महीन रेखा को उजागर करेंगी.

फिल्म की स्क्रिप्ट मेघना ने यश केसवानी और सीमा अग्रवाल के साथ मिलकर लिखी है. जंगली पिक्चर्स के साथ मेघना का यह तीसरा सहयोग है, इससे पहले राजी और तलवार जैसी शानदार फिल्में बनाई हैं. करीना कपू और पृथ्वीराज की जोड़ी को पहली बार स्क्रीन पर एक सात देखा जा सकेगा.

Some stories stay with you from the moment you hear them.

DAAYRA is that for me.

Excited to work with @meghnagulzar, the incredible #KareenaKapoorKhan and @JungleePictures! Wish you all a very happy Vishu!#Daayra@vineetjaintimes #AmritaPandey #YashKeswani #SimaAgarwal… pic.twitter.com/vSHXSVh8vC