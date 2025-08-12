Jolly LLB 3 Teaser: जॉली 1, जॉली 2 मिलकर बनी है जॉली 3, देखें कैसी है अरशद वारसी और अक्षय कुमार की केमेस्ट्री

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी-3 का टीजर रिलीज कर दिया गया है. इस ट्रेलर में दो दो जॉली की तगड़ जुगलबंदी देखने के मिल रही है. अरशद तो अपने चिर-परिचित अंदाज में हैं ही. उनके साथ अक्षय कुमार ने जिस तरह अपना शुद्ध हिंदी अवतार दिखाया है वो दर्शकों को मजेदार लग सकता है. इसके अलावा टीजर में सौरभ शुक्ला की कनफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन को बखूबी दिखाया गया है. टीजर से ऐसा लग रहा है कि फिल्म मजेदार हो सकती है. फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी.