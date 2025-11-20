विज्ञापन

आलिया भट्ट ने रखी थी फिल्म की स्क्रीनिंग, फर्स्ट हाफ को देख विजय वर्मा को हुई थी उल्टी, बोले- लोग नफरत...

जूम के साथ इंटरव्यू में विजय वर्मा ने बताया कि खुद को आलिया भट्ट के साथ वॉयलेंट सीन करते देख उन्हें उल्टी हो गई थी.

विजय वर्मा ने बताया डार्लिंग्स का फर्स्ट हाफ पर हो गई थी उल्टी
नई दिल्ली:

एक्टर विजय वर्मा अपनी अपकमिंग फिल्म गुस्ताख दिल के प्रमोशन में बिजी हैं, जिसमें वह फातिमा सना शेख के साथ नजर आ रहे हैं. फिल्म को विभु पूरी ने डायरेक्ट किया है, जिसमें नसीरूद्दीन शाह और शारिब हाशमी भी नजर आ रहे हैं. 28 नवंबर को रिलीज होने जा रही फिल्म की चर्चा के बीच विजय वर्मा ने डार्लिंग्स के बारे में बात की, जिसकी आलिया भट्ट द्वारा स्क्रीनिंग रखी गई थी. इसमें एक्टर ने बताया कि वह अपने करियर को लेकर इतने चिंता में थे की फिल्म के पहले हफ में ही वह वॉशरुम उल्टी करने भाग गए थे.

जूम के साथ इंटरव्यू में आलिया भट्ट द्वारा रखी गई डार्लिंग्स की स्क्रीनिंग के बारे में बात करते हुए विजय वर्मा ने कहा, “पूरे कैंपेन ने फिल्म को डार्क कॉमेडी बताकर प्रमोट किया था. लेकिन पहला हाफ देखने के बाद, मैं बाहर निकला, वॉशरूम गया और उल्टी कर दी. मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था. मैं सोचता रहा, ‘कॉमेडी कहां है?' मैं स्क्रीन पर बहुत डरावना लग रहा था. भले ही मुझे पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जिस तरह से इसे शूट किया गया, उससे ऐसा लग रहा था कि हर बार जब मेरा कैरेक्टर घर आएगा, तो लड़की के लिए ऑडियंस डरेगी. मैंने सच में सोचा, ‘अब मुझे अपने करियर की चिंता हो रही है. इसके बाद लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे. '”

आगे विजय वर्मा ने बताया कि आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट ने कहा था, आपको आइडिया नहीं है कि आप महिलाओं पर एक लंबे समय तक रहने वाली छाप छोड़ रहे हो. वहीं एक आदमी द्वारा एयरपोर्ट पर कही गई बात बताते हुए एक्टर ने कहा, आपको डार्लिंग वॉर्लिंग जैसी पिक्चर नहीं करनी चाहिए. वहीं आगे उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वह इससे बुरा मान गए थे.

