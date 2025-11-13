सगाई की खबरों के बीच विजय देवरकोंडा ने मंगेत्तर रश्मिका मंदाना के हाथ पर किया KISS, वीडियो हो रहा वायरल

एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अपने रिलेशनशिप को अक्सर छिपा कर रखते हैं. अक्टूबर में कपल की सगाई की खबरें सामने आईं. हालांकि दोनों ने इस पर चुप्पी साधे रखी. लेकिन आखिरकार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का ऑफस्क्रीन रोमांस देखने को मिला. दरअसल, रश्मिका की लेटेस्ट फिल्म द गर्लफ्रेंड बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई हासिल कर रही है, जिसके चलते हैदराबाद में फिल्म का एक सक्सेस इवेंट रखा गया. इसमें विजय देवरकोंडा भी पहुंचते हुए नजर आए.

इसी इवेंट का एक सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें विजय देवरकोंडा पैपराजी के बीच रश्मिका मंदाना का हाथ पकड़कर किस करते हुए नजर आते हैं. यह पहली बार है जब विजय देवरकोंडा ने अपना प्यार रश्मिका मंदाना के लिए बयां किया है. इसके बाद रश्मिका ब्लश करते हुए नजर आती हैं. वहीं उनके आसपास मौजूद फोटोग्राफर्स और फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर भी फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है. एक यूजर ने लिखा, उनकी रियल लाइफ गर्लफ्रेंड. दूसरे यूजर ने लिखा, अब्बा फाइनली. तीसरे यूजर ने लिखा, हाय. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस हार्ट इमोजी शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं.

गौरतलब है कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना साल 2018 में आई फिल्म गीता गोविंदम में नजर आ चुके हैं. इसी साल रश्मिका मंदाना ने अपनी सगाई कन्नड़ एक्टर रक्षित शेट्टी से तोड़ी थी. इसके बाद 2019 में डियर कॉमरेड में दोनों ने साथ काम किया. वहीं इसके बाद विजय से उनके नाम जुड़ना शुरू हुआ. लेकिन दोनों ने एक-दूसरे को अच्छा दोस्त बताया. हालांकि उनका रिश्ता दोस्ती से प्यार में कब बदला यह फैंस को अभी तक पता नहीं चला.