रश्मिका मंदाना के नाम की अंगूठी पहने घूम रहे विजय देवरकोंडा, लेटेस्ट वीडियो में साफ दिखा प्यार

जब विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना गीता गोविंदम (2018) में साथ आए तो उनकी नैचुरल ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री ने दिल जीत लिया. लेकिन डियर कॉमरेड (2019) के बाद फैन्स इस जोड़ी के दीवाने हो गए और असल जिंदगी में भी दोनों की जोड़ी की उम्मीद करने लगे. लंबे समय तक भले ही विजय और रश्मिका ने अपनी चुप्पी साधे रखी, लेकिन फैन्स को यकीन था कि दोनों कलाकारों के बीच ऑफ-कैमरा प्यार पनप रहा है. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले वीकेंड फैन्स को कितनी खुशी हुई होगी जब विजय की टीम ने कनफर्म किया कि उनकी और रश्मिका की सगाई हो गई है! हालांकि इस जोड़े ने अभी तक ऑफीशियल अनाउंसमेंट नहीं की है लेकिन हाल ही में एक आउटिंग के दौरान विजय को अपनी सगाई की अंगूठी दिखाते हुए देखा गया.

अपनी सगाई की अफवाहों के फैलने के बाद विजय देवरकोंडा अपने परिवार के साथ श्री सत्य साईं बाबा की महासमाधि पर नजर आए. कैजुअल टी-शर्ट पहने, मूंछों और धूप का चश्मे लगाए विजय का स्वागत फूलों के गुलदस्ते से किया गया. उनकी रिंग फिंगर में सगाई की अंगूठी थी जिसे उनके फैन्स ने तुरंत पहचान लिया. वहीं दूसरी तरफ विजय की मंगेतर रश्मिका मंदाना ने सगाई की अफवाहों के बाद अपना पहला सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया. नहीं ये विजय के साथ कोई प्यारी तस्वीरें नहीं जिसकी हम सभी उम्मीद कर रहे थे. बल्कि रश्मिका ने थम्मा के गाने तुम मेरे ना हुए की तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह और उनके कोस्टार आयुष्मान खुराना नजर आ रहे हैं.

नीचे दिए गए कैप्शन में रश्मिका ने शेयर किया, "इस गाने के पीछे की कहानी यह है कि हम लगभग 10-12 दिनों से एक बहुत ही शानदार लोकेशन पर शूटिंग कर रहे थे और आखिरी दिन हमारे मेकर्स और हमारे डायरेक्टर को अचानक एक शानदार खयाल आया और उन्होंने कहा.. 'रुको, हम यहां एक गाना क्यों नहीं शूट करते..💃🏻 यह एक बहुत ही शानदार लोकेशन है तो क्यों नहीं' और मैंने सोचा कि क्यों नहीं और लगभग 3/4 दिनों में हमने यह सब कर दिखाया.. और आखिर में इसे देखकर हम बस बहुत हैरान थे.. 😄❤️." इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लोगों ने रश्मिका से अपनी सगाई की फोटो शेयर करने की अपील की.