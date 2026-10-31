जब मंजुलिका बन कर विद्या बालन ने बरपाया था कहर, 'आमी जे तोमार' से जीता दिल, 19 साल पहले श्रेया घोषाल की आवाज ने रचा इतिहास

कुछ किरदार ऐसे होते हैं, जो फिल्म के सिनेमाघरों से उतरने के बाद भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखते हैं. विद्या बालन की मंजुलिका भी उन्हीं में से एक है. फिल्म 'भूल भुलैया 3' के दो साल पूरे होने के मौके पर एक बार फिर फिल्म के सबसे खास पहलुओं में से एक को याद करना जरूरी है और वह है विद्या बालन की इस फ्रेंचाइजी में वापसी. पहली बार मंजुलिका के किरदार से हिंदी सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ने के 17 साल बाद विद्या एक बार फिर इस यादगार भूमिका में नजर आईं.

साल 2007 में आई 'भूल भुलैया' में विद्या बालन ने अवनि का किरदार निभाया था, जो आगे चलकर कल्ट बन गया. उनके चेहरे के भाव, संवाद अदायगी और यादगार गाने 'आमी जे तोमार' से जुड़ी उनकी प्रस्तुति ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी थी. आज भी इस किरदार को याद किया जाता है, इसके संदर्भ दिए जाते हैं और इसकी खूब चर्चा होती है. मंजुलिका विद्या की फिल्मोग्राफी का महज एक किरदार नहीं थी, बल्कि वह पॉप कल्चर का अहम हिस्सा बन गई.ऐसे में जब विद्या बालन 2024 में 'भूल भुलैया 3' के साथ इस फ्रेंचाइजी में लौटीं, तो यह महज एक और कास्टिंग अनाउंसमेंट नहीं थी. यह उस अभिनेत्री की वापसी थी, जिसने इस किरदार को सबसे पहले दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाया था. 17 साल के लंबे अंतराल के बावजूद विद्या ने अपनी वही दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, शानदार हाव-भाव और अभिनय पर सहज पकड़ बरकरार रखी, जिसने उनके मूल किरदार को इतना यादगार बनाया था.

फिल्म के सबसे चर्चित पलों में से एक था 'आमी जे तोमार 3.0' पर विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का डांस फेस-ऑफ. दो शानदार कलाकारों को एक साथ परफॉर्म करते देखना दर्शकों के लिए खास अनुभव था और यह सीक्वेंस फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में शामिल हुआ. जहां विद्या की पहली परफॉर्मेंस देखकर बड़े हुए दर्शकों के लिए यह पुरानी यादों को ताजा करने वाला पल था, वहीं नई पीढ़ी को भी इस प्रतिष्ठित किरदार के साथ उनके जुड़ाव को करीब से देखने का मौका मिला.

विद्या की वापसी को खास बनाने वाली एक और बात यह है कि बहुत कम किरदार ऐसे होते हैं, जिन्हें करीब दो दशक बाद भी उसी अभिनेता के साथ जोड़ा जाता है.'भूल भुलैया' फ्रेंचाइजी भले ही नई कहानियों और किरदारों के साथ आगे बढ़ती रही, लेकिन मंजुलिका का नाम आते ही आज भी विद्या बालन का चेहरा सबसे पहले याद आता है. 'भूल भुलैया 3' को रिलीज हुए दो साल हो चुके हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी की विरासत में विद्या बालन की जगह आज भी उतनी ही खास है. फिल्म ने भले ही मंजुलिका को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया हो, लेकिन इस किरदार को अमर बनाने का काम विद्या बहुत पहले ही कर चुकी थीं.

