Video: विद्या बालन ने शाहरुख और सैफ को ठुकराकर चुना था मौत का ऑप्शन, दोनों स्टार्स का सरेआम बनाया मजाक

शाहरुख खान और सैफ अली खान के अतरंगी सवालों के विद्या बालन ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिए कि श्रीदेवी तक हैरान रह गईं. वीडियो में दिखेंगे विद्या बालन के तीखे तेवर.

Video: जब विद्या बालन ने सरेआम उड़ाया शाहरुख और सैफ का मजाक

बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन अपने बेबाक अंदाज के लिए फेमस हैं. विद्या बालन जब ट्रोल करने पर आ जाएं तो वो ये नहीं देखतीं की सामने कौन सा स्टार है, उनके जो मन में आए वो बोल देती हैं. उनके बेबाक अंदाज के वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होते रहते हैं, जैसे हाल ही में एक्ट्रेस का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो इंडस्ट्री की उस शख्सियत को रोस्ट कर रही हैं जिनके सामने अच्छे-अच्छे स्टार्स बोलने से भी हिचकिचाते हैं. चलिए हम बताते हैं क्या है वीडियो में.

इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शाहरुख खान और सैफ अली खान एक अवॉर्ड शो होस्ट करते दिख रहे हैं. इस दौरान दोनों खान्स एक्ट्रेस से कुछ फ्लर्टिंग सवाल पूछते हैं जिनका विद्या ऐसा जवाब देती हैं कि वहां मौजूद सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है.

पहले शाहरुख पूछते हैं ‘जब तुम मुझको और सैफ को देखती हो तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है?' किंग खान के इस सवाल पर विद्या कहती हैं ‘सच बता दूं... सोडियम सल्फेट'.

इसके बाद शाहरुख, विद्या से पूछते हैं ‘क्या हम दोनों को देखकर तुम्हारे दिल में कुछ-कुछ होता है? इस पर विद्या कहती हैं ‘होता है बहुत कुछ होता है...करण जौहर के लिए'. विद्या का ये जवाब सुनकर श्रीदेवी हैरान रह जाती हैं. 

इसके बाद सैफ अली खान, विद्या बालन से आखिरी सवाल पूछते हैं ‘समझो दुनिया का अंत होने वाला है और सिर्फ दो ही मर्द बचे हैं, सिर्फ हम दो माचो मैन तो तुम किसे चुनोगी?' इस सवाल के जवाब में तो विद्या बालन कुछ ऐसा कह देती हैं जो वहां मौजूद किसी भी शख्स ने नहीं सोचा होगा. एक्ट्रेस कहती हैं ‘मैं सच कहूं...मैं मौत को चुनूंगी.'

Vidya Balan, Shah Rukh Khan, Saif Ali Khan, Vidya Balan Video
