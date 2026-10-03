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कैटरीना और बेटे को साथ देखकर इमोशनल हो जाते हैं विक्की कौशल, बोले- यही असली खुशी है

विक्की कौशल ने हाल ही में अपने फादरहुड के एक्सपीरियंस को शेयर किया है. उन्होंने बताया कि बेटे विहान के साथ बिताया गया हर छोटा पल उनकी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा बन गया है.

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कैटरीना और बेटे को साथ देखकर इमोशनल हो जाते हैं विक्की कौशल, बोले- यही असली खुशी है
पिता बनने के बाद बदला विक्की कौशल का नजरिया
नई दिल्ली:

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ नवंबर 2025 में अपने पहले बच्चे विहान के माता-पिता बने थे. तब से विक्की अपने फादरहुड की इस जर्नी को पूरी तरह से जी रहे हैं. एक्टर कई बार बता चुके हैं कि पिता बनने के बाद उनकी जिंदगी और सोच दोनों में बड़ा बदलाव आया है. हाल ही में एक बातचीत के दौरान विक्की ने बताया कि अपने बेटे को हर दिन बड़ा होते देखना उनके लिए बेहद खास और इमोशनल एक्सपीरियंस है. उन्होंने कहा कि बेटे के साथ बिताया हर पल उन्हें खुशी देता है और अब वो जिंदगी को पहले से अलग नजरिए से देखते हैं. विक्की ने ये भी बताया कि पिता बनने के बाद वो अपने बिहेवियर और फैसलों के बारे में ज्यादा सोचते हैं. उनका मानना है कि अब उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे के लिए भी है. यही वजह है कि वो हर कदम सोच-समझकर उठाने की कोशिश करते हैं. उनके मुताबिक, बेटे विहान के साथ बिताए गए छोटे-छोटे पल ही उनकी जिंदगी के सबसे अनमोल और यादगार लम्हे बन गए हैं.

विक्की कौशल ने बताया कि बेटे विहान के साथ बिताए गए छोटे-छोटे पल अब उनकी जिंदगी के सबसे खास लम्हे बन चुके हैं. उन्होंने खास तौर पर पत्नी कैटरीना कैफ और बेटे को साथ देखकर मिलने वाली खुशी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "जब आप अपनी पत्नी को उस पल में खुश देखते हैं, अपने बच्चे को खिलखिलाकर हंसते हुए देखते हैं और खुद भी उस पल का हिस्सा होते हैं, तो मन करता है कि काश समय यहीं रुक जाए. आप उस पल को और ज्यादा जीना चाहते हैं. यह एहसास सच में बहुत खूबसूरत होता है."

विक्की ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि पिता बनने के बाद इंसान इमोशनल रूप से ज्यादा सेंसटिव हो जाता है. साथ ही, आप पहले से कहीं ज्यादा जिम्मेदार भी बन जाते हैं, क्योंकि अब आपको वही करना पड़ता है जो आप दूसरों को करने की सलाह देते हैं."

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उन्होंने कहा, "आप बदलाव को इस तरह नहीं बता सकते कि क्या और कितना बदल गया है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यह एक मेजिकल एक्सपीरियंस है. एक ऐसा इमोशन जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि उसे पूरी तरह समझाने के लिए पर्याप्त शब्द मौजूद हैं." विक्की के लिए बेटे के साथ बिताए जाने वाले सिंपल से दिखने वाले पल अब सबसे ज्यादा खास बन गए हैं. उन्होंने बताया कि बेटे की पहली रोने की आवाज सुनने से लेकर उसकी नई-नई मुस्कुराहटें, हाव-भाव और हर नई हरकत को देखना उनके लिए एक अनोखा अनुभव रहा है.

उन्होंने कहा, "हर दिन, हर छोटा पल... जब आपका बच्चा खिलखिलाकर हंसता है, उसकी पहली रोने की आवाज, उसका पहला नया एक्सप्रेशन, उसकी पहली नई हरकत... यह सब देखना और महसूस करना एक अलग ही फीलिंग देता है. लोग कहते हैं कि इंसान कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता, लेकिन पिछले 10 महीनों में मैंने ऐसे कई पल जिए हैं जब मुझे लगा कि बस यही सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और मैंने असल में ये फील किया है."

विक्की और कैटरीना ने 7 नवंबर 2025 को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर के अपने बेटे के जन्म के बारे में बताया था. उन्होंने लिखा था, "हमारी खुशियों का छोटा सा बंडल आ गया है. बहुत सारे प्यार और आभार के साथ हम अपने बेटे का स्वागत करते हैं." इसके बाद जनवरी 2026 में, करीब दो महीने बाद, दोनों ने अपने बेटे का नाम विहान कौशल बताया. तब से विक्की और कैटरीना ने अपने बेटे को काफी हद तक लाइमलाइट से दूर रखा है, हालांकि वो समय-समय पर इस बात की झलक शेयर करते रहते हैं कि पेरेंट्स बनने के बाद उनकी जिंदगी किस तरह बदल गई है.
 

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