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40 साल पुराना सुपरहिट डांस नंबर जिसे सुन शोले की आएगी याद, अमजद खान की दहशत आशा सचदेव का डांस, आशा भोसले की आवाज में बना सदाबहार 

इसे देखते ही आपको ‘शोले’ की याद आ सकती है, लेकिन ये कहानी किसी और फिल्म की है. अमजद खान की मौजूदगी और आशा सचदेव के डांस के बीच गूंजती आशा भोसले की आवाज ने इस गाने को यादगार बना दिया.

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40 साल पुराना सुपरहिट डांस नंबर जिसे सुन शोले की आएगी याद, अमजद खान की दहशत आशा सचदेव का डांस, आशा भोसले की आवाज में बना सदाबहार 
आशा भोसले का ये डांस नंबर आज भी है सुपरहिट

बॉलीवुड के पुराने गाने आज भी अपनी धुन, बोल और कलाकारों के शानदार अंदाज की वजह से लोगों के दिलों में बसे हुए हैं. 80 के दशक का एक ऐसा ही डांस नंबर है ‘आज की रात मेरी गली में', जिसे सुनते ही उस दौर के मसालेदार सिनेमा और खासकर ‘शोले' जैसी फिल्मों की याद ताजा हो जाती है. गाने में जबरदस्त जोश, मस्ती और देसी अंदाज देखने को मिलता है. वहीं पूनम ढिल्लों का डांस और आशा भोसले की दमदार आवाज इस गाने को खास बना देती है. गाने में अमजद खान का खौफनाक अंदाज भी कहानी के माहौल को और दिलचस्प बनाता है.

पूनम ढिल्लों के डांस ने जीता दिल

‘आज की रात मेरी गली में' की सबसे खास बात इसका एनर्जी से भरपूर अंदाज है. पूनम ढिल्लों पर फिल्माया गया यह गाना उस दौर के डांस नंबर्स की याद दिलाता है, जब गानों में कहानी, किरदार और मनोरंजन तीनों का शानदार मेल देखने को मिलता था. पूनम ढिल्लों अपने एक्सप्रेशन और डांस मूव्स से गाने में जान डाल देती हैं. उनका अंदाज स्क्रीन पर देखते ही बनता है. गाने की धुन ऐसी है कि इसे सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं और 80 के दशक की रंगीन दुनिया आंखों के सामने आ जाती है.

आशा भोसले की आवाज ने बढ़ाई रौनक

इस गाने को अपनी जादुई आवाज दी थी आशा भोसले ने. डांस नंबर हो और आशा भोसले की आवाज न हो, तो 70 और 80 के दशक के संगीत की कल्पना अधूरी लगती है. उनकी आवाज में मौजूद शरारत, जोश और चुलबुलापन इस गाने को बिल्कुल अलग रंग देता है. गाने की धुन और आशा भोसले की आवाज का तालमेल इसे ऐसा नंबर बनाता है, जिसे आज भी पुराने हिंदी गानों के चाहने वाले सुनना पसंद करते हैं.

गाना देखने के लिए यहां करें क्लिक 

अमजद खान का खौफनाक अंदाज भी आया याद

गाने के साथ अमजद खान का नाम जुड़ना इसे और खास बना देता है. हिंदी सिनेमा में अमजद खान को सबसे ज्यादा उनकी दमदार और खौफनाक भूमिकाओं के लिए याद किया जाता है. ‘शोले' में गब्बर सिंह के किरदार ने उन्हें अमर कर दिया था. यही वजह है कि इस दौर के किसी गाने में उनका चेहरा या अंदाज नजर आते ही दर्शकों को गब्बर की याद आना स्वाभाविक है. ‘आज की रात मेरी गली में' भी उसी दौर की फिल्मी दुनिया की झलक दिखाता है, जहां संगीत, डांस और दमदार किरदार मिलकर पर्दे पर पूरा मनोरंजन तैयार करते थे.

करीब चार दशक पुराने इस डांस नंबर की खासियत यही है कि इसमें उस दौर का पूरा फिल्मी रंग मौजूद है. आशा भोसले की आवाज, पूनम ढिल्लों का डांस और अमजद खान का खौफनाक अंदाज इसे पुराने हिंदी सिनेमा के यादगार गीतों में शामिल करता है. आज भी जब यह गाना सुनाई देता है तो 80 के दशक की वही मस्ती, चमक और सिनेमाई रोमांच याद आ जाता है.

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