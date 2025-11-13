विज्ञापन

कैटरीना कैफ को विक्की कौशल ने अवॉर्ड शो में किया था प्रपोज, बताया किस कॉमेडियन ने था उन्हें मिलवाया

विक्की कौशल ने पहली बार बताया कि अवॉर्ड शो में कैटरीना कैफ से उनकी मुलाकात कैसे हुई. बैकस्टेज हुई मजेदार बातचीत, होस्टिंग टिप्स और एक हल्का-फुल्का मजाक कैसे उनकी लव स्टोरी की शुरुआत बना, जानिए इस दिलचस्प किस्से में.

Read Time: 2 mins
Share
कैटरीना कैफ को विक्की कौशल ने अवॉर्ड शो में किया था प्रपोज, बताया किस कॉमेडियन ने था उन्हें मिलवाया
अवॉर्ड शो में शुरू हुई विक्की-कैटरीना की प्रेम कहानी
नई दिल्ली:

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की लव स्टोरी हमेशा से फैंस के लिए एक खूबसूरत मिस्ट्री रही है. अब विक्की ने खुद उस पहली मुलाकात का मजेदार किस्सा शेयर किया है, जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी. यह मुलाकात किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी, जहां स्टेज, रोशनी, म्यूजिक और थोड़ी-सी हंसी-मजाक ने दोनों को एक-दूसरे के करीब ला दिया. विक्की बताते हैं कि उसी अवॉर्ड शो की एक छोटी-सी बातचीत ने धीरे-धीरे एक खूबसूरत रिश्ता बनने की नींव रख दी.

अवॉर्ड शो में पहली मुलाकात का मजेदार सीन

विक्की बताते हैं कि वो अवॉर्ड शो होस्ट कर रहे थे और कैटरीना स्पेशल गेस्ट थीं. स्टेज पर दोनों ने साथ में ‘चिकनी चमेली' पर धमाकेदार परफॉर्मेंस दी. इसके बाद बैकस्टेज सुनील ग्रोवर ने दोनों का इंट्रोडक्शन कराया, क्योंकि वो पहले कैटरीना के साथ काम कर चुके थे. पहली बार 'नमस्ते' कहते ही दोनों आराम से बातचीत करने लगे और देखते ही देखते माहौल इतना हल्का हो गया कि दोनों एक-दूसरे के साथ काफी सहज महसूस करने लगे.

पहली मुलाकात में ही मिल गई होस्टिंग की क्लास

विक्की हंसते हुए बताते हैं कि मुलाकात के कुछ ही मिनटों में कैटरीना ने उन्हें अवॉर्ड शो होस्ट करने के टिप्स देने शुरू कर दिए. जबकि शो का लगभग पूरा हिस्सा वो पहले ही होस्ट कर चुके थे और अब सिर्फ 'गुड नाइट' कहना बाकी था. लेकिन कैटरीना ने इतनी दिलचस्पी से उन्हें गाइड किया कि जैसे वो अभी पूरी होस्टिंग शुरू करने वाले हों. विक्की को वो पल इतना प्यारा लगा कि उन्हें लगा मानो उन्हें एक फ्री होस्टिंग वर्कशॉप मिली हो.

मजाक में निकला डायलॉग बन गया हकीकत

इसी मजेदार बातचीत में विक्की ने हंसी-हंसी में कैटरीना से कह दिया- 'क्यों नहीं शादी कर लेती मुझ जैसे अच्छे लड़के से' उस वक्त यह एक हल्का-फुल्का मजाक था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही लाइन आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच बन जाएगी. कुछ सालों बाद दोनों ने सच में शादी कर ली और आज एक प्यारे बच्चे के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Katrina Kaif, Vicky Kaushal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com