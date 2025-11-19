विज्ञापन

कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने शेयर की है बेटे के साथ तस्वीर, क्या है वायरल फोटो का सच ?

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ हाल ही में माता-पिता बने हैं. 9 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के सवाई माधोपुर के भव्य सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा में शादी के बंधन में बंधे इस पावर कपल ने इस महीने की शुरुआत में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया.

Read Time: 2 mins
Share
कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने शेयर की है बेटे के साथ तस्वीर, क्या है वायरल फोटो का सच ?
कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने शेयर की है बेटे के साथ फोटो
नई दिल्ली:

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ हाल ही में माता-पिता बने हैं. 9 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के सवाई माधोपुर के भव्य सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा में शादी के बंधन में बंधे इस पावर कपल ने इस महीने की शुरुआत में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया. नई मां कैटरीना अपने नवजात शिशु के साथ घर वापस आ गई हैं. मां और बेटा दोनों स्वस्थ हैं. विक्की और कैटरीना ने हमेशा अपनी निजी ज़िंदगी को मीडिया की सुर्खियों से दूर रखा है और अपने नवजात बेटे के बारे में कुछ भी शेयर नहीं किया. हालांकि इस कपल की अपने नवजात बेटे के साथ एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही है और खूब सुर्खियां बटोर रही है.

इस महीने की शुरुआत में 7 नवंबर को विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने अपने बेटे के आने की खुशखबरी सोशल मीडिया के जरिए शेयर की.अपनी शादी की चार साल की सालगिरह से ठीक पहले इस कपल ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया.  इंस्टाग्राम पर पोस्ट में इस खुशखबरी को शेयर करते हुए दोनों ने एक प्यारा सा नोट शेयर किया, जिसमें लिखा था, "हमारी खुशियों की सौगात आ गई है. अपार प्रेम और कृतज्ञता के साथ.

हाल ही में विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की अपने नवजात बेटे के साथ पोज़ देती हुई तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं. वायरल तस्वीरों में नवजात की दादी (विक्की की मां) भी उसे गोद में लिए हुए दिखाई दे रही हैं.एक तस्वीर में टाइगर 3 एक्ट्रेस पीले रंग की स्ट्रैपी ड्रेस पहने हुए हैं और लव एंड वॉर अभिनेता के बगल में बैठी हुई दिखाई दे रही हैं और उनका बच्चा बीच में पोज़ दे रहा है. विक्की-कैटरीना के बेटे की एक झलक पाने के लिए फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वायरल तस्वीरों ने निश्चित रूप से उनके फैंस का ध्यान खींचा है.

हालांकि आपको बता दें कि  ये तस्वीरें असली नहीं हैं. विक्की और कैटरीना के फैन पेजों ने एआई का उपयोग करके उन तस्वीरों को तैयार किया है और उन्हें ऑनलाइन शेयर किया है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vicky Kaushal Katrina Kaif Baby Boy First Pic, Vicky Kaushal Katrina Kaif Son, Katrina Kaif Son Photo, Katrina Kaif Vicky Kaushal Baby Boy, Katrina Kaif Vicky Kaushal Baby Boy Post
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com