कैटरीना कैफ बनीं मां, नाती को देखने अस्पताल पहुंचीं सुजैन टरकोट, फैंस बोले- नानी का प्यार होता ही अलग है

बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) के घर खुशियों की लहर दौड़ गई है. कैटरीना ने हाल ही में बेबी बॉय को जन्म दिया है. यह खुशखबरी सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई. फैन्स से लेकर बॉलीवुड के कई सितारों ने इस कपल को शुभकामनाएं दी हैं. कैटरीना फिलहाल मुंबई के एच.एन. रिलायंस अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी और बच्चे की सेहत बिल्कुल ठीक बताई जा रही है.

इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कैटरीना की मां सुज़ैन टरकोट कार में बैठकर अपने नाती को देखने अस्पताल पहुंचती नजर आ रही हैं. वीडियो में सुजैन गाड़ी में आगे की तरफ बैठी नजर आती हैं. कुछ आगे जाकर वह गाड़ी से उतरती हैं और हॉस्पिटल के अंदर चली जाती हैं. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस के भी खूब कमेंट आ रहे हैं. किसी ने लिखा, "नानी का प्यार सबसे अलग होता है," तो किसी ने कहा, "कितनी खुश लग रही हैं सुज़ैन".

बता दें कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने दिसंबर 2021 में शादी की थी. दोनों की शादी राजस्थान के सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा में बड़े ही शाही अंदाज में हुई थी. शादी के बाद से ही फैंस इस जोड़ी के पहले बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब बेटे के जन्म के बाद पूरा परिवार बेहद खुश है. विक्की कौशल ने सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी साझा करते हुए लिखा, “हमारा नन्हा राजकुमार आ गया है. हम बहुत खुश और आभारी हैं.” कैटरीना और विक्की के फैन्स अब उनके बेटे की पहली झलक देखने को बेताब हैं. फिलहाल मां और बेटा दोनों स्वस्थ हैं और परिवार के साथ अस्पताल में हैं.