कियारा, प्रियंका और परिणीति चोपड़ा ने विक्की-कैटरीना को दी बधाई, सनी कौशल बोले- 'मैं चाचा बन गया'

बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल और अभिनेत्री कैटरीना कैफ माता-पिता बन गए हैं. कैटरीना ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है. यह खबर सुनते ही मनोरंजन जगत में खुशी की लहर दौड़ गई.

चाचा बनकर खुश हुए सनी कौशल
मुंबई:

बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल और अभिनेत्री कैटरीना कैफ माता-पिता बन गए हैं. कैटरीना ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है. यह खबर सुनते ही मनोरंजन जगत में खुशी की लहर दौड़ गई. बता दें, कैटरीना के मां बनने की जानकारी अभिनेता विक्की कौशल ने खुद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके दी. इसके बाद कई सेलेब्स ने दोनों को बधाई दी. कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया के जरिए दोनों कपल्स को बधाई दी. अ

भिनेत्री कियारा आडवाणी ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर कार्ड शेयर कर नोट लिखा, "दिल से बधाई हो नए-नए मम्मी-पापा को." अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा भी हाल ही में मां बनी है. उन्होंने उत्साहित होते हुए इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर एक मजेदार नोट शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "प्ले डेट्स को अपना नया मेंबर मिल गया. विक्की और कैटरीना को ढेर सारी शुभकामनाएं."

'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा ने भी खबर सुनते ही तुरंत प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर लिखा, "मम्मी-पापा बनने पर कैटरीना कैफ और विक्की कौशल को ढेर सारी बधाइयां." विक्की के भाई, अभिनेता सनी कौशल ने चाचा बनने की खुशी में इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर एक कार्ड शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "मैं चाचा बन गया." इसके अलावा, मनोरंजन जगत के कई सेलेब्स ने भी बधाईयां दी.

इससे पहले, 23 सितंबर को विक्की-कैटरीना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी थी कि कैटरीना पहले बच्चे की उम्मीद से हैं. कैटरीना और विक्की की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. दोनों एक-दूसरे को कई समय से जानते थे, लेकिन साल 2019 में स्क्रीन अवार्ड्स के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी. इसके बाद कुछ दिनों तक बातचीत के बाद दोनों ने साल 2021 में परिवार और खास दोस्त के सामने राजस्थान के सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवारा में साथ फेरे लिए थे.
 

Katrina Kaif, Vicky Kaushal, Sunny Kaushal, Katrina Vicky News
