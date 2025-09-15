वरुण धवन ने कैसे किया था पत्नी नताशा को प्रपोज? फुल फिल्मी सीन बनाना चाहते थे एक्टर

मुंबई में सोमवार को फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ट्रेलर लॉन्च हुआ, जहां वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, मनीष पॉल, रोहित सर्राफ समेत फिल्म के निर्देशक शशांक खेतान और धर्मा प्रोडक्शंस के सीईओ अपूर्व मेहता भी मौजूद थे. फिल्म में रोमांस और कॉमेडी दोनों हैं और इसके ट्रेलर में एक सीन है जहां वरुण सान्या मल्होत्रा को शादी के लिए प्रपोज करते हैं. इसी वजह से सवाल उठा कि वरुण ने अपनी पत्नी नताशा को कैसे प्रपोज किया.

वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, “ये सवाल तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया भाई, लेकिन बोल ही देता हूं. जब मैं पहली बार नताशा से प्यार में पड़ा था तो मार्क एंथनी का एक गाना है यू सैंग टू मी, वही मैंने बजाया. नताशा थोड़ी हैरान हो गईं कि अचानक इतना पुराना गाना क्यों बजाया. दरअसल मैं पूल में थोड़ा फिल्मी अंदाज डालना चाहता था. कई बार कोशिश की कि नीचे जाकर ऊपर आकर प्रपोज करूं, लेकिन हो नहीं पाया. मैंने अपने दोस्त को कहा जब मैं ऊपर आऊंगा तो तुम गाना चला देना पर जब तक मैं बाहर आया, नताशा भी पूल से बाहर जा रही थीं. फिर मैंने बाहर आकर घुटनों पर बैठकर उन्हें प्रपोज कर दिया और उन्होंने ‘हां' कह दी. यह उतना फिल्मी नहीं था जितना लगता है, लेकिन बहुत ही खास पल था.”

फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर पूरी स्टार कास्ट मौजूद

इस फिल्म के गाने पहले ही लोगों को पसंद आ चुके हैं और यह फिल्म भी शशांक की पिछली दो हिट फिल्मों हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया की तरह रोमांटिक कॉमेडी है. ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है.