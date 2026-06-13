विज्ञापन

वरुण धवन ने सुनाया सारा अली खान से पहली मुलाकात का किस्सा, वो मुझे घूरती रही और हंसती रही

वरुण धवन ने बताया, "मेरी फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' रिलीज हो चुकी थी और मैं जिम गया था. चश्मा पहने एक लड़की फोन पर बात करते हुए इधर-उधर घूम रही थी. मैं लिफ्ट में जा रहा था और वह बाहर आ रही थी, लेकिन तभी वह अचानक मुड़ी और वापस लिफ्ट में आ गई.

Read Time: 3 mins
Share
वरुण धवन ने सुनाया सारा अली खान से पहली मुलाकात का किस्सा, वो मुझे घूरती रही और हंसती रही
कुछ ऐसी थी सारा और वरुण की पहली मुलाकात
नई दिल्ली:

वरुण धवन ने खुलासा किया था कि उनकी पहली मुलाकात सारा अली खान से तब हुई थी, जब वह महज करीब 15 साल की थीं. यह किस्सा उन्होंने साल 2020 में फिल्म 'कुली नंबर 1' के प्रमोशन के दौरान 'द कपिल शर्मा शो' में साझा किया था. शो में बातचीत के दौरान वरुण ने बताया कि उन्होंने सारा को पहली बार किशोरावस्था में देखा था और उसी समय उनकी मुलाकात हुई थी. बाद में दोनों ने फिल्म 'कुली नंबर 1' में पहली बार साथ काम किया.

वरुण ने यह किस्सा अपने शब्दों में सुनाया, "मेरी फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' रिलीज हो चुकी थी और मैं जिम गया था. चश्मा पहने एक लड़की फोन पर बात करते हुए इधर-उधर घूम रही थी. मैं लिफ्ट में जा रहा था और वह बाहर आ रही थी, लेकिन तभी वह अचानक मुड़ी और वापस लिफ्ट में आ गई. उसने मुझे घूरते हुए और साथ ही हंसते हुए किसी को फोन किया. मुझे ठीक-ठीक नहीं पता कि वह क्या करने की कोशिश कर रही थी."

यह भी पढ़ें-  'बॉर्डर' देखने गए लोगों की चीखों से दहल गया था उपहार सिनेमा, उठने लगी थीं आग की लपटें, 59 लोगों की गई जान, 103 हुए थे घायल 

लिफ्ट में हुई थी पहली मुलाकात 

वरुण ने याद करते हुए कहा कि उन्होंने सोचा कि यह लड़की किससे बात कर रही है, क्योंकि लिफ्ट में नेटवर्क नहीं होता. फिर जब वरुण लिफ्ट से निकले तो सारा चुपचाप उनके पीछे-पीछे चलने लगीं. जब होस्ट कपिल शर्मा ने सारा से पूछा कि वह किससे बात कर रही थीं, तो उन्होंने माना कि वरुण का पीछा करते समय उन्हें बस कुछ करने का दिखावा करना था.

"कुली नंबर 1" की बात करें तो यह फिल्म डेविड धवन के निर्देशन में बनी है और वाशु भगनानी ने इसे अपने होम बैनर पूजा एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म डेविड धवन की 1995 में आई उसी नाम की फिल्म का रीबूट है, जिसमें गोविंदा और करिश्मा कपूर ने काम किया था. दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म 1993 की तमिल ड्रामा फिल्म "चिन्ना मपिल्लई" का रीमेक थी.

यह भी पढ़ें- Bharat Bhhagya Viddhaata Collection Day 1: गवर्नर की कमाई पर भारी कंगना रनौत की फिल्म, जानें पहले दिन की कमाई

"कुली नंबर 1" में वरुण और सारा की जोड़ी पहली बार पर्दे पर नजर आई थी और इसके बाद से दोनों ने किसी भी प्रोजेक्ट में साथ काम नहीं किया है. हाल ही में वरुण को डेविड धवन के निर्देशन में बनी एक और फिल्म "है जवानी तो इश्क होना है" में मुख्य भूमिका में देखा गया, जिसमें मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े लीड एक्ट्रेस थीं.

माना जा रहा है कि यह डेविड धवन के रिटायरमेंट से पहले उनके निर्देशन में बनी आखिरी फिल्म है, जो इस साल 5 जून को दर्शकों के बीच आई.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Varun Dhawan, Varun Dhawan Sara Ali Khan, Varun Dhawan News In Hindi, Varun Dhawan News, Varun Dhawan  movies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com