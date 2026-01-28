विज्ञापन

बॉर्डर 2 एक्ट्रेस मेधा राणा की 10 तस्वीरें, 5वीं फोटो पर हार बैठेंगे दिल, फिल्म में वरुण धवन की बन जीत रही हैं दिल

मेधा राणा को हम एक पॉपुलर साबुन के विज्ञापन में भी देख चुके हैं. वह 16 की उम्र से मॉडलिंग कर रही हैं.

Read Time: 3 mins
Share
बॉर्डर 2 एक्ट्रेस मेधा राणा की 10 तस्वीरें, 5वीं फोटो पर हार बैठेंगे दिल, फिल्म में वरुण धवन की बन जीत रही हैं दिल
बॉर्डर 2 एक्ट्रेस मेधा राणा की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की बॉर्डर 2 राज कर रही है. इस फिल्म में वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ भी लीड एक्टर्स के तौर पर दिख रहे हैं. इन तीनों स्टार्स के साथ एक-एक लीड एक्ट्रेस भी देखी जा रही हैं. दिलजीत दोसांझ संग सोनम बाजवा, अहान शेट्टी के साथ अन्या सिंह और वरुण संग हीरोइन मेधा राणा पेयर में दिख रही हैं. बात करेंगे बॉर्डर 2 में मेजर होशियार सिंह की पत्नी का रोल करने वाली एक्ट्रेस मेधा राणा की.

Latest and Breaking News on NDTV



बॉर्डर 2 में मेधा राणा अलग ही रोल में दिख रही हैं. यह उनकी पहली वॉर बेस्ड फिल्म है. फिल्म में उनकी जोड़ी वरुण धवन के साथ खूब जंच रही है और दोनों को खूब प्यार भी मिल रहा है.

Latest and Breaking News on NDTV


मेधा राणा ने साल 2022 में फिल्म लंदन फाइल्स से फिल्मों में कदम रखा था और उसके बाद वह फ्राइडे नाइट प्लान और डांसिंग ऑन दा ग्रेव और इश्क इन द एयर शामिल हैं.

Latest and Breaking News on NDTV



पिछली बार मेधा राणा को साल 2024 में रिलीज हुई  फिल्म इश्क इन द एयर में देखा गया था. बॉर्डर 2 से पहले अपनी सभी फिल्मों से मेधा को बॉलीवुड और दर्शकों के बीच कोई पहचान नहीं मिली.

Latest and Breaking News on NDTV


इश्क इन द एयर के बाद मेधा फिल्म बॉर्डर 2 के लिए सिलेक्ट हुईं और फिर एक साल तक फिल्म की शूटिंग में बिजी रहीं. बॉर्डर बीती 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज हुई है.

Latest and Breaking News on NDTV



मेधा के अभी तक चार साल के फिल्मी करियर में बॉर्डर 2 उनकी सबसे बड़ी हिट और कमाऊ फिल्म बने जा रही है. इसके अलावा मेधा राणा फिल्म बॉर्डर 3 में भी नजर आ सकती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV



मेधा राणा फिल्मों से अलग कमर्शियल विज्ञापन और मेजर ब्रांड प्रमोशन से भी कमाई करती हैं. वह सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव हैं, जहां उनकी कई ग्लैमरस तस्वीरें पोस्ट हैं.

Latest and Breaking News on NDTV


मेधा राणा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो में खुद को आर्टिस्ट बताया है और यहां उन्हें तकरीबन ढाई लाख से ज्यादा फैंस फॉलो करते हैं. फिलहाल मेधा बॉर्डर से अपनी झलकियां शेयर कर रही हैं.

Latest and Breaking News on NDTV



अगर मेधा राणा के इंस्टाग्राम पेज पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहां आपको उनके काम की अपडेट के साथ-साथ एक्ट्रेस की ग्लैमरस तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी.

Latest and Breaking News on NDTV



एक तस्वीर में मेधा राणा ने बॉर्डर 2 की शूटिंग शुरू होने का पोस्ट भी शेयर किया है. इस पोस्ट में मेधा को बॉर्डर 2 की शूटिंग शुरू होने के क्लैपिंग बोर्ड को हाथ में पकड़े देखा जा रहा है.

Latest and Breaking News on NDTV



मेधा राणा को शायद आपने नोटिस नहीं किया हो. वह एक पॉपुलर साबुन की एड में आज भी टीवी पर देखने को मिलती हैं. एक्ट्रेस की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने चंडीगढ़ से पढ़ाई की है.

मेधा का जन्म एक आर्मी परिवार में गुरुग्राम में हुआ और उनके घर में सभी रूल और रेगुलेशन से चलते हैं. वह चंडीगढ़ के कार्मल कॉन्वेट स्कूल के बाद बेंगलुरु के आर्मी स्कूल में भी पढ़ीं.

बेंगलुरू की क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीबीए में ग्रेजुएशन किया. वहीं, 16 साल की उम्र में भी वह मनीष मल्होत्रा और लैक्मे फैशन वीक के लिए मॉडलिंग करने लगी थीं.

 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Medha Rana Photos, Border 2  Actress, Medha Rana Actress, Medha Rana, Medha Rana Age
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com