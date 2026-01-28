बॉर्डर 2 एक्ट्रेस मेधा राणा की 10 तस्वीरें, 5वीं फोटो पर हार बैठेंगे दिल, फिल्म में वरुण धवन की बन जीत रही हैं दिल

इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की बॉर्डर 2 राज कर रही है. इस फिल्म में वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ भी लीड एक्टर्स के तौर पर दिख रहे हैं. इन तीनों स्टार्स के साथ एक-एक लीड एक्ट्रेस भी देखी जा रही हैं. दिलजीत दोसांझ संग सोनम बाजवा, अहान शेट्टी के साथ अन्या सिंह और वरुण संग हीरोइन मेधा राणा पेयर में दिख रही हैं. बात करेंगे बॉर्डर 2 में मेजर होशियार सिंह की पत्नी का रोल करने वाली एक्ट्रेस मेधा राणा की.





बॉर्डर 2 में मेधा राणा अलग ही रोल में दिख रही हैं. यह उनकी पहली वॉर बेस्ड फिल्म है. फिल्म में उनकी जोड़ी वरुण धवन के साथ खूब जंच रही है और दोनों को खूब प्यार भी मिल रहा है.



मेधा राणा ने साल 2022 में फिल्म लंदन फाइल्स से फिल्मों में कदम रखा था और उसके बाद वह फ्राइडे नाइट प्लान और डांसिंग ऑन दा ग्रेव और इश्क इन द एयर शामिल हैं.





पिछली बार मेधा राणा को साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म इश्क इन द एयर में देखा गया था. बॉर्डर 2 से पहले अपनी सभी फिल्मों से मेधा को बॉलीवुड और दर्शकों के बीच कोई पहचान नहीं मिली.



इश्क इन द एयर के बाद मेधा फिल्म बॉर्डर 2 के लिए सिलेक्ट हुईं और फिर एक साल तक फिल्म की शूटिंग में बिजी रहीं. बॉर्डर बीती 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज हुई है.





मेधा के अभी तक चार साल के फिल्मी करियर में बॉर्डर 2 उनकी सबसे बड़ी हिट और कमाऊ फिल्म बने जा रही है. इसके अलावा मेधा राणा फिल्म बॉर्डर 3 में भी नजर आ सकती हैं.





मेधा राणा फिल्मों से अलग कमर्शियल विज्ञापन और मेजर ब्रांड प्रमोशन से भी कमाई करती हैं. वह सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव हैं, जहां उनकी कई ग्लैमरस तस्वीरें पोस्ट हैं.



मेधा राणा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो में खुद को आर्टिस्ट बताया है और यहां उन्हें तकरीबन ढाई लाख से ज्यादा फैंस फॉलो करते हैं. फिलहाल मेधा बॉर्डर से अपनी झलकियां शेयर कर रही हैं.





अगर मेधा राणा के इंस्टाग्राम पेज पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहां आपको उनके काम की अपडेट के साथ-साथ एक्ट्रेस की ग्लैमरस तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी.





एक तस्वीर में मेधा राणा ने बॉर्डर 2 की शूटिंग शुरू होने का पोस्ट भी शेयर किया है. इस पोस्ट में मेधा को बॉर्डर 2 की शूटिंग शुरू होने के क्लैपिंग बोर्ड को हाथ में पकड़े देखा जा रहा है.





मेधा राणा को शायद आपने नोटिस नहीं किया हो. वह एक पॉपुलर साबुन की एड में आज भी टीवी पर देखने को मिलती हैं. एक्ट्रेस की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने चंडीगढ़ से पढ़ाई की है.



मेधा का जन्म एक आर्मी परिवार में गुरुग्राम में हुआ और उनके घर में सभी रूल और रेगुलेशन से चलते हैं. वह चंडीगढ़ के कार्मल कॉन्वेट स्कूल के बाद बेंगलुरु के आर्मी स्कूल में भी पढ़ीं.

बेंगलुरू की क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीबीए में ग्रेजुएशन किया. वहीं, 16 साल की उम्र में भी वह मनीष मल्होत्रा और लैक्मे फैशन वीक के लिए मॉडलिंग करने लगी थीं.



