विज्ञापन

बेटी लारा और डॉग जोई में फर्क नहीं करते वरुण धवन, कही ऐसी बात सुनकर शॉक्ड हुई काजोल और ट्विंकल

वरुण हाल ही में शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में नज़र आए थे.

Read Time: 2 mins
Share
बेटी लारा और डॉग जोई में फर्क नहीं करते वरुण धवन, कही ऐसी बात सुनकर शॉक्ड हुई काजोल और ट्विंकल
अपनी बेटी लारा और डॉग जोई में फर्क नहीं करते वरुण धवन
नई दिल्ली:

'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' के हालिया एपिसोड में वरुण धवन अपने कोस्टार और दोस्त आलिया भट्ट के साथ पहुंचे. इस एपिसोड में, दोनों स्टार्स ने मेज़बानों - काजोल और ट्विंकल खन्ना के साथ अपनी ज़िंदगी और बॉलीवुड करियर के बारे में बातचीत की. लेकिन वरुण के एक बयान ने दोनों होस्ट्स को थोड़ा हैरान कर दिया.

वरुण का डॉग लव

एपिसोड के दौरान, वरुण ने बताया कि कैसे उनके पालतू कुत्ते, जॉय के आने से उनमें पॉजिटिव बदलाव आए. उन्होंने कहा, "जब मुझे जॉय मिला, मेरा कुत्ता, मेरा पपी, तो मैं खुद बहुत बदल गया." हैरान ट्विंकल ने पूछा, "ज़रा रुकिए, जब आपका बच्चा हुआ तो आप नहीं बदले, लेकिन पपी के लिए आप बदल गए." इस पर आलिया ने क्लीयर किया, "जॉय पहले आया था!"

बेटी के समान करते हैं पेट डॉग से प्यार

वरुण ने फिर कहा कि वह 'जॉय के लिए कुछ भी कर सकते हैं'. इस पर ट्विंकल ने उनसे पूछा, "लारा के बारे में क्या?" बता दें कि लारा, वरुण और नताशा की बेटी हैं, जिसका जन्म जून 2024 में हुआ था. वरुण ने जवाब दिया, "सच कहूं तो, और मैं यह सिर्फ़ इसलिए नहीं कह रहा कि हम कैमरे पर कूल लग रहे हैं, मैं दोनों में कोई फ़र्क़ नहीं करता. मैं कर ही नहीं सकता. यह पहली बार था जब मेरे पास एक पपी आया, इसलिए उसके साथ मेरा रिश्ता एक अलग ही लेवल का है. मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और जीव के साथ ऐसा कर सकता हूं."

जैसे ही अभिनेता ने यह कहा, आलिया ने भी वरुण की तरफ़ देखा और पूछा, 'सच में?' ट्विंकल और काजोल हैरान रह गईं.

वरुण का वर्कफ्रंट

वरुण हाल ही में शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में नज़र आए थे. इस फ़िल्म में वरुण और जान्हवी कपूर दो ऐसे लोग हैं जो अपने एक्स पार्टनर को वापस पाने के लिए उनकी शादी में दखलअंदाज़ी करने की कोशिश करते हैं. फ़िल्म में सान्या मल्होत्रा ​​और रोहित सराफ भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने दशहरे पर घरेलू स्तर पर ₹9.25 करोड़ से शुरुआत की, लेकिन शुक्रवार को इसमें भारी गिरावट आई और केवल ₹4.04 करोड़ का कलेक्शन कर पाई. फिल्म अभी सिनेमाघरों में चल रही है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Varun Dhawan, Varun Dhawan Dog Joe, Varun Dhawan Actor, Varun Dhawan Films, Varun Dhawan  trolled
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com