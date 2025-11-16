विज्ञापन

वाराणसी एक्टर महेश बाबू ने 8 घंटे की शूटिंग में नहीं छूआ फोन, डायरेक्टर राजामौली ने की जमकर तारीफ

निर्देशक एस एस राजामौली ने कहा कि हम सभी को महेश बाबू से यह सीखना चाहिए. वहीं उन्होंने बताया कि एक्टर ने सेट पर 8 घंटे की शूटिंग में फोन की तरफ देखा भी नहीं.

Read Time: 2 mins
Share
वाराणसी एक्टर महेश बाबू ने 8 घंटे की शूटिंग में नहीं छूआ फोन, डायरेक्टर राजामौली ने की जमकर तारीफ
महेश बाबू की तारीफ में राजामौली ने कही ये बात
नई दिल्ली:

बाहुबली जैसी फिल्म देने वाले निर्देशक एस एस राजामौली ने हाल ही में अपकमिंग फिल्म वाराणसी के टाइटल लॉन्च इवेंट पर एक्टर महेश बाबू के एक अद्भुत गुण के बारे में बताया और कहा कि हर किसी को उनसे यह सीखना चाहिए. दरअसल, हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में महेश बाबू की फिल्म 'वाराणसी' के टाइटल घोषणा पर एक इवेंट रखा गया था, जिसमें प्रियंका चोपड़ा से लेकर पृथ्वीराज सुकुमारन शिरकत करते हुए नजर आए. वहीं इस मौके पर निर्देशक ने कहा, "महेश बाबू के किरदार में कुछ खास बात है. हम सभी उनसे कुछ सीख सकते हैं. मैं आपको बता दूं कि जब महेश बाबू ऑफिस या शूटिंग के लिए आते हैं, तो वह अपने मोबाइल फोन को हाथ नहीं लगाते. वह आठ घंटे काम करते हैं और वापस आने के बाद ही अपने मोबाइल फोन को देखते हैं."

निर्देशक ने कहा कि यह गुण ऐसा है जिससे हर कोई फायदेमंद हो सकता है. शनिवार को, इस मचअवेटेड फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म का टाइटल 'वाराणसी' घोषित किया और यह भी बताया कि महेश बाबू इस फिल्म में रुद्र नामक एक किरदार निभा रहे हैं. निर्माताओं ने इस अवसर पर फिल्म का एक अद्भुत शीर्षक टीजर भी दिखाया, जिसमें कहानी न केवल समय अवधि बल्कि क्षेत्र भी बदलती है, और इसमें एक भक्तिमय पहलू भी दिखाती है.

निर्देशक एस. एस. राजामौली ने आगे कहा, "मुझे अपनी कुछ फिल्मों की कहानी की घोषणा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की आदत थी. हालांकि, इस फिल्म के लिए, हमें एहसास हुआ कि केवल शब्द इस प्रोजेक्ट के पैमाने और दायरे के साथ न्याय नहीं कर पाएगा. इसलिए हमने एक घोषणा वीडियो बनाने का फैसला किया. बिना कुछ कहे, हम एक ऐसा वीडियो बनाना चाहते थे जो इस फिल्म के पैमाने और दायरे को दिखाए. हालांकि, इसमें देरी हो गई और अब हम इसे रिलीज कर रहे हैं."

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Varanasi, Varanasi Movie Release Date, Mahesh Babu, Ss Rajamouli
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com