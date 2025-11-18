विज्ञापन

'वाराणसी' बजट 1200 करोड़, इवेंट पर खर्च 25 करोड़, प्रियंका-महेश की फिल्म को होना है हिट तो कमाने होंगे इतने 100 करोड़

एसएस राजामौली की ‘वाराणसी’ अपने 1200 करोड़ के बजट और प्रियंका चोपड़ा- महेश बाबू की स्टारकास्ट के साथ इतिहास रचने को तैयार है.ब्लॉकबस्टर बनने के लिए फिल्म को 2000 करोड़ की कमाई करनी होगी.

प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू की 'वाराणसी'

'वाराणसी' एस.एस. राजामौली, प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू की फिल्म का टाइटल है. बाहुबली और आरआरआर फेम डायरेक्टर राजामौली ने बहुत ही जोर-सोर के साथ फिल्म का टाइटल एनाउंस किया था. मच-अवेटेड फिल्म 'वाराणसी' का शोर अभी से शुरू हो चुका है. फिल्म अपने स्टार कास्ट, कहानी और ग्रैंड लेवल कौन को लेकर काफी चर्चा में है, लेकिन असली धमाका इसके 1200 करोड़ रुपये के बजट ने किया है. इतनी रकम में बॉलीवुड की 8-10 फिल्में बन जाती हैं. यही बजट साबित करता है ये सिर्फ फिल्म नहीं, बल्कि इंडियन सिनेमा की नई सबसे बड़ी शान बनने वाली है. और यकीन मानिए, ये बजट पढ़कर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ‘वाराणसी' में ऐसा क्या है?

वाराणसी के टाइटल लॉन्च पर ही उड़ा दिए 25 करोड़?

जहां लोग पूरी फिल्म 20-25 करोड़ में बना देते हैं, वहीं 'वाराणसी' की टीम ने सिर्फ टाइटल लॉन्च इवेंट पर ही 25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए. राजमौली का ये अंदाज बताता है कि वो किसी भी चीज को साधारण रखने के पक्ष में नहीं हैं. हर चीज ग्रैंड, हर चीज मेगा, और हर चीज यादगार होगी, यही उनकी सिनेमाई फिलॉसफी है. इस इवेंट पर प्रियंका चोपड़ा, महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के अंदाज को खूब पसंद किया गया.

वाराणसी की स्टार पावर में कितना दम?

'वाराणसी' की स्टारकास्ट भी उतनी ही धांसू है जितना इसका स्केल. प्रियंका चोपड़ा ग्लोबल आइकन हैं, और महेश बाबू साउथ सिनेमा के सुपरस्टार. इन दोनों का एक साथ आना ही फिल्म को इंटरनेशनल इंट्रेस्ट दिलाने के लिए काफी है. इस जोड़ी के साथ राजामौली दिखा रहे हैं कि ‘वाराणसी' सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए बनाई जा रही है. फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन कुंभा के रोल में नजर आएंगे.

वाराणसी को कमाने होंगे कितने करोड़?

यहां खेल और बड़ा हो जाता है. ये फिल्म सिर्फ तब सेफ और सक्सेसफुल मानी जाएगी जब ये बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए. यानी ये हिट नहीं, मेगा-ब्लॉकबस्टर ही बन सकती है. लेकिन राजामौली के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, दर्शक सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि यकीन कर रहे हैं, 'वाराणसी' एक नया इतिहास लिखने वाली है. लेकिन फिल्म को इस जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा मशक्कत करनी होगी इसमें कोई दो राय नहीं.

वाराणसी की रिलीज डेट?

'वाराणसी' का निर्देशन कभी फ्लॉप फिल्म नहीं देने वाले डायरेक्टर राजामौली ने किया है जबकि फिल्म की कहानी उनके पिता और मशहूर लेखक वी. विजयेंद्र प्रसाद ने लिखी है. फिल्म का म्यूजिक एम.एम. कीरवानी का है. फिल्म 2027 में रिलीज होगी.

