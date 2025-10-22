दिवाली के बाद दिल्ली में बढ़े प्रदूषण पर वाणी कपूर ने जताई चिंता, बोलीं - उम्मीद है अगले साल...

दीपावली के एक दिन बाद देश की राजधानी नई दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब हो गई. इस पर अभिनेत्री वाणी कपूर ने चिंता जताई. उन्होंने एक पोस्ट करते हुए उम्मीद जताई कि अगले साल हम वायु प्रदूषण को बढ़ाए बिना जश्न मनाने का कोई नया तरीका तलाश करेंगे. वाणी कपूर ने इंस्टाग्राम पर बताया कि जब वह सुबह उठीं तो नई दिल्ली में एक्यूआई का स्तर 447 तक पहुंच गया. उन्होंने लिखा, "सुबह उठी तो दिल्ली का एक्यूआई 447 था, जो आज दुनिया में सबसे अधिक है. शायद अगले साल, हम हवा को प्रदूषित किए बिना जश्न मनाने का तरीका खोज लें."

उनका इशारा दीपावली की रात में फोड़े गए पटाखों से हुए प्रदूषण की तरफ था, जिसके चलते राजधानी की वायु गुणवत्ता का स्तर गिर गया. दीपावली के बाद अक्सर दिल्ली-एनसीआर का एक्यूआई लेवल बढ़ जाता है. इसके लिए अधिकतर लोग दीपावली में इस्तेमाल किए गए पटाखों को दोष देते हैं.

फिल्मों की बात करें तो वाणी कपूर को पिछली बार ‘द बुचर ऑफ बनारस' उपन्यास पर आधारित ‘मंडला मर्डर्स' में देखा गया था. इसके साथ उन्होंने ओटीटी पर डेब्यू किया था. इसमें उत्तर प्रदेश के एक काल्पनिक शहर चरणदासपुर की कहानी है. यहां होने वाले मर्डर एक पुरानी लेकिन अजीब प्रथा से जुड़े थे. इसकी जांच करने में जुटी पुलिस के सामने ऐसे भेद खुलते हैं जो कुछ लोगों की आस्था पर सवाल खड़े करते हैं.

इस सीरीज में वैभव राज गुप्ता, सुरवीन चावला, रघुबीर यादव और श्रिया पिलगांवकर जैसे कलाकार भी हैं.

वाणी कपूर अगली बार नवजोत गुलाटी द्वारा निर्देशित ‘बदतमीज गिल' में दिखाई देंगी. इस फिल्म में अपारशक्ति खुराना, परेश रावल, शीबा चड्ढा, रिचर्ड क्लेन और मोनिका चौधरी भी हैं. इसकी रिलीज डेट अभी फाइनल नहीं हुई है. वाणी कपूर की पिछली फिल्म 'अबीर गुलाल' को भारत में रिलीज नहीं होने दिया गया था. इसमें पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान के साथ उनकी जोड़ी बनी थी.