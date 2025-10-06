विज्ञापन

Beauty Secrets: स्किनकेयर से लेकर हेयरकेयर तक ऐसे अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं वाणी कपूर

Vaani Kapoor beauty secrets: वाणी कपूर मानती हैं कि खूबसूरती की असली पहचान सिंपल रूटीन, सही खानपान और थोड़े से तेल में छिपी है. ना ओवरलोडेड स्किन, ना महंगे प्रोडक्ट...बस नेचुरल केयर से मिलता है परफेक्ट ग्लो. जानें वाणी कपूर का सीक्रेट.

ना महंगे प्रोडक्ट्स ना भारी मेकअप, ये है Vaani Kapoor का सिंपल ब्यूटी मंत्र

Vaani Kapoor Beauty Secrets: ग्लैमरस दुनिया में जहां हर कोई हाई-एंड प्रोडक्ट्स और सैलून ट्रीटमेंट्स पर निर्भर है, वहीं वाणी कपूर अपनी सादगी और नेचुरल ब्यूटी से सबका ध्यान खींच लेती हैं. फिल्म 'शुद्ध देसी रोमांस' से लेकर 'खेल खेल में' तक, उन्होंने न सिर्फ बेहतरीन एक्टिंग दिखाई बल्कि अपनी फ्लॉलेस स्किन और खूबसूरत बालों से भी लोगों का दिल जीत लिया, पर क्या आप जानते हैं कि वाणी के इस नैचुरल ग्लो और बालों की जान का राज़ महंगे प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि कुछ साधारण आदतें और देसी नुस्खे हैं? आइए बतातें हैं उनके खूबसूरत काले घने बालों का राज.

वाणी का स्किनकेयर फंडा (Vaani Kapoor beauty secrets)

Hindustan Times से बातचीत में वाणी ने बताया कि वो मिनिमल स्किनकेयर रूटीन पर भरोसा करती हैं. वाणी कहती हैं कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल उल्टा स्किन को थका देता है. मैं अपनी त्वचा पर बहुत सारे उत्पादों का अत्यधिक प्रयोग करने में विश्वास नहीं रखती. वाणी का सबसे बड़ा ब्यूटी रूल है....कभी भी मेकअप लगाकर सोना नहीं चाहिए. इससे स्किन पर पिंपल्स और एक्ने हो सकते हैं, इसलिए वो हमेशा क्लेंज़र या मेकअप रिमूवर से चेहरा साफ करके ही सोती हैं.

बालों की असली ताकत — तेल और देसी टोटके (Vaani Kapoor Hair Care Routine)

वाणी के लिए बालों की केयर का सबसे ज़रूरी हिस्सा है हेयर ऑयलिंग. वो बताती हैं कि वो हर 15 दिन में एक बार हेयर ऑयल लगाती हैं और अगले दिन वॉश करती हैं. यूं तो आजकल बालों (DIY protein hair mask) में तेल लगाने का चलन बहुत कम हो गया है. उनका मानना है कि तेल स्कैल्प को पोषण देता है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है.

अंदर से आएगी असली चमक (Vaani Kapoor diet)

वाणी के अनुसार, खूबसूरती सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी आती है.
वो अपने डाइट में अंडा, एवोकाडो, प्रोटीन और फाइबर शामिल करती हैं ताकि स्किन और बाल दोनों हेल्दी रहें.
साथ ही वो कहती हैं कि अच्छी नींद और सही रेस्ट लेना भी उतना ही ज़रूरी है, जितना कोई स्किनकेयर रूटीन.
मेकअप रिमूव करके ही सोती हैं.

Photo Credit: Vaani Kapoor Instagram

होठों को करती हैं मॉइस्चराइज (desi haircare tips)

वाणी बताया कि वह लिपस्टिक लगाने से पहले लिप मॉइस्चराइजर (lip Moisturizer) जरूर लगाती हैं. साथ ही लिप बाम का भी नियमित प्रयोग करती हैं.

