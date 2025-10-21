दिवाली के अगले दिन दिल्ली-एनसीआर की खराब हुई हवा, इस एक्ट्रेस ने जताई चिंता

दिल्ली-एनसीआर में इस बार दिवाली की खुशियां जहरीली हवा के बीच मनाई जा रही हैं. ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज 2 के तहत एंटी-पॉल्यूशन नियम सख्त कर दिए गए हैं. पूरे शहर के अंदर प्रदूषण की धुंध देखने को मिल रही है. वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री अभिनेत्री वाणी कपूर परिवार के साथ दिल्ली में दिवाली मना रही हैं, लेकिन मंगलवार दोपहर को शहर की खराब हवा को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिल्ली के बिगड़ते वायु गुणवत्ता का जिक्र किया.

वाणी कपूर ने अपनी स्टोरी में लिखा, “दिल्ली के AQI ने आज दुनिया के सबसे ऊंचे स्तर 447 को छुआ. शायद अगले साल हम ऐसा तरीका ढूंढें कि जश्न मनाएं लेकिन सांस लेने वाली हवा को धुंधला न करें.” सोशल मीडिया पर वाणी कपूर का यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. अभिनेत्री के फैंस सहित तमाम सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. बात करें प्रदूषण की तो AQI का मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स है. 0-50 अच्छा, 51-100 संतोषजनक, 101-200 मध्यम, 201-300 खराब, 301-400 बहुत खराब और 401-500 गंभीर होता है.

इधर, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने रविवार को ही NCR में GRAP स्टेज 2 लागू कर दिया. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, गंभीर हवा स्वस्थ लोगों को भी प्रभावित करती है और बीमारियों वाले लोगों पर बुरा असर डालती है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर ग्रिन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की इजाजत दी, लेकिन शर्तों के साथ. CPCB के SAMEER ऐप के मुताबिक, चार मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 400 से ऊपर रहा, जो गंभीर श्रेणी दर्शाता है. ये स्टेशन थे बावना (431), बुराड़ी क्रॉसिंग (404), जहांगीरपुरी (407) और वजीरपुर (408).

