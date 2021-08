उर्वशी रौतेला की दिलकश अदाओं ने फैन्स को बनाया दीवाना, 'Simple Dimple' सॉन्ग पर किया डांस...देखें वायरल Video

'Simple Dimple' सॉन्ग पर डांस करती आईं नजर

उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. इस वीडियो में उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) ने ब्लैक कलर की शानदार सी ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें उनका लुक जबरदस्त लग रहा है. इसी के साथ उर्वशी इस वीडियो में 'Simple Dimple' सॉन्ग पर बेहतरीन डांस करती नजर आ रही हैं. फैन्स भी कमेंट कर उनकी इस अदा की खूब तारीफ कर रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'Amazing smile, strong character, loving, respectful, and a remarkable woman. That is what you are', वहीं दूसरे ने लिखा है 'Big fan of yours mam'.

उर्वशी रौतेला के आगामी प्रॉजेक्ट

उर्वशी रौतेला जल्द ही अपना तमिल डेब्यू करने जा रही हैं. इस फिल्म में वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट और एक आईआईटीयन की भूमिका निभाएंगी. जिसके बाद वो एक द्विभाषी थ्रिलर में दिखाई देने वाली हैं. अभिनेत्री को हाल ही में गुरु रंधावा के साथ उनके गीत 'डूब गए' और मोहम्मद रमजान के साथ 'वर्साचे बेबी' के लिए एक ब्लॉकबस्टर प्रतिक्रिया मिली है. उर्वशी जियो स्टूडियो की वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश' में भी नजर आने वाली हैं, जिसमें वो रणदीप हुड्डा के साथ मुख्य भूमिका में हैं. ये सीरीज सुपर कॉप अविनाश मिश्रा और पूनम मिश्रा की सच्ची कहानी पर आधारित एक बायोपिक है.