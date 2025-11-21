4.5 करोड़ का बजट, 33 करोड़ की कमाई, 30 साल पहले इस फिल्म ने सिनेमाघरों में मचाया था गदर, अब हो रही है फिर से रिलीज

28 नवंबर को जैकी श्रॉफ, आमिर ख़ान और उर्मिला मातोंडकर की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘रंगीला' दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में बनी ‘रंगीला' उस समय करीब 4.5 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 33.4 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी और आलोचकों से भी खूब सराहना पाई थी. अब इस फिल्म को 4K में रिस्टोर करके और बेहतर साउंड के साथ एक बार फिर देश और विदेश के दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा. दिलचस्प बात यह है कि ‘रंगीला' देश के दक्षिणी राज्यों में भी रिलीज होगी, लेकिन अभी इसे वहां केवल हिंदी भाषा में ही रिलीज किया जाएगा.

क्या बोले रंगीला के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा

इस मौके पर एनडीटीवी ने फिल्म के निर्देशक राम गोपाल वर्मा और अल्ट्रा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ग्रुप के सीओओ रजत अग्रवाल से खास बात की. जब उनसे फिल्म को 4K में रिस्टोर करके फिर से रिलीज करने के महत्व पर सवाल पूछा गया तो निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने कहा, “एनी फिल्म जैसे टाइम के साथ उसको कल्ट बना बन गया. सो ‘रंगीला' स्टूड फर वेरी आउटस्टैंडिंग म्यूजिक है और जिस तरह के कोरियोग्राफी और पिक्चराइजेशन किया गया था. सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट आईकॉनिक लव स्टोरी एवर केम. सो ओबवियसली, उसका एक रेपुटेशन बन जाता है टाइम के साथ बहुत सारे लोग बिट्स एन पीसेस में शायद दूसरा प्लेटफार्म यूट्यूब में देखते या गाना सुनते. सो आई थिंक इट मेक्स सेंस टू रीरिलीज इट फॉर अंदर जनरेशन और बाकी दूसरे लोग जो पहली बार आए थे, तब तो देखेंगे. मे बी दे वांट एक्सपीरियंस अगेन वन्स अगेन इन ओन द बिग स्क्रीन विद प्रॉपर साउंड .”

कितनी स्क्रीन पर री रिलीज होगी रंगीला

इसके आगे रजत अग्रवाल से जब पूछा गया कि पूरी एक जनरेशन बदल चुकी है जब से यह फिल्म रिलीज हुई थी, हो सकता है उस जनरेशन ने इस फिल्म के बारे में सुना हो या फिर अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखा हो लेकिन अब इसे कितने स्क्रीन्स पर रिलीज करने का प्लान है? तो उन्होंने कहा “तो अभी प्लान तो काफी अच्छा खासा है कि हम 500 स्क्रीन से ज्यादा में रिलीज करें. जिस तरह का रिस्पांस हमें मिला है, हमें उम्मीद है कि यह 600 साढ़े 700 तक भी पहुंच सकता है. और यह मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं. अभी हम यह भी ट्राई कर रहे और कोशिश कर रहे कि इंटरनेशनल ऑडियंस तक भी पहुंचे. तो हम इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स और पार्टनरशिप के लिए भी हम लोग की बातें चल रही है, जो ज्यादातर हो जाएगी बाय द टाइम ऑफ द रिलीज. तो ऐसा बहुत कम बार होता है कि रिरिलीज में इट्स एंटनेशनल रिलीज. तो वह मुकाम हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं.”

क्या विदेश में री रिलीज होगी रंगीला

जब रजत से पूछा गया कि क्या ऐसा होता है कि फिल्मों को विदेशों में भी री रिलीज किया जाता है? तो उन्होंने आगे कहा, “पहली बार तो नहीं बोलूंगा क्योंकि काफी फिल्म री रिलीज हुई है. पर काफी नहीं भी हुई है क्योंकि रिरिलीज का मार्केट कुछ अच्छा होता है. कुछ फिल्मों के लिए अच्छा होता है, पर काफी फिल्मों के लिए अच्छा नहीं भी होता है. इट इज मोर अबाउट कि वह फिल्म का नोस्टाल्जिया फैक्टर ऑडियंस तक वापस पहुंचाना. जो ऑडियंस ऐसी पिक्चर देखना चाह रही है उन तक वापस पहुंचाना.”

क्या नई पीढ़ी देखेगी रंगीला

पिछले कुछ समय में कई फिल्में दोबारा रिलीज हुईं और उनमें से कई ऐसी थीं जो पहले हिट नहीं थीं, लेकिन दूसरी बार रिलीज के दौरान अपनी लागत निकालकर कमाई करने में सफल रहीं. मगर ‘रंगीला' तो पहले ही ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है. ऐसे में वो पीढ़ी जो 1995 के बाद पैदा हुई है या फिर वो दर्शक जो इसे पहले भी देख चुके हैं, संभव है कि वे इस क्लासिक को एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखना पसंद करेंगे.

