विज्ञापन

बॉर्डर 2 की प्रोड्यूसर की मां हैं यह खूबसूरत एक्ट्रेस, रेखा से कनेक्शन जानकर होंगे हैरान

बॉर्डर 2 की प्रोड्यूसर की मां ने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर से जैसे सुपरस्टार संग भी कई फिल्में की हैं.

Read Time: 3 mins
Share
बॉर्डर 2 की प्रोड्यूसर की मां हैं यह खूबसूरत एक्ट्रेस, रेखा से कनेक्शन जानकर होंगे हैरान
बॉर्डर 2 की प्रोड्यूसर की मां हैं यह फेमस एक्ट्रेस
नई दिल्ली:

बॉर्डर 2 का बीती 15 जनवरी की शाम को ट्रेलर रिलीज हुआ. ट्रेलर में सनी देओल के दमदार डायलॉग और रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन नजर आ रहे हैं. बॉर्डर 2 के ट्रेलर ने साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर की यादों को ताजा करने का काम किया है. फिल्म बॉर्डर का निर्देशन जेपी दत्ता ने किया था और बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म की प्रोड्यूसर जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता हैं, जो कि गुजरे जमाने की इस मशहूर एक्ट्रेस की बेटी हैं. जेपी दत्ता की पत्नी 70 के दशक में अपनी खूबसूरती से स्क्रीन पर राज करती थीं. उन्होंने शशि कपूर और अमिताभ बच्चन समेत कई सुपरस्टार संग हिट फिल्में दीं और इस सुपरस्टार से शादी भी रचाई थी. निधि दत्ता की स्टार मां की पहली शादी चार साल चली थी.

Latest and Breaking News on NDTV



कौन हैं बॉर्डर 2 प्रोड्यूसर की मां?

दरअसल, बात कर रहे हैं बिंदिया गोस्वामी की, जिन्हें मुक्ति, जय विजय, खट्टा मीठा, खानदान, शान, हम जानी दुश्मन और गोलमाल जैसी शानदार फिल्मों से जानते हैं. साल 1969 में बिंदिया ने असमी फिल्म चिक मिक बिजुली से अभिनय शुरू किया था. साल 1976 में उन्होंने फिल्म जीवन ज्योति से बॉलीवुड में डेब्यू किया. इसके बाद 70 के दशक में वह ढेरों फिल्मों में नजर आईं. साल 1980 में उन्होंने विनोद मेहरा से शादी रचाई और उनकी यह शादी चार साल तक चली. इसके बाद साल 1985 में बिंदिया ने फिल्म डायरेक्टर जेपी दत्ता को अपना हमसफर बनाया. दूसरी शादी के दो साल बाद तक वह फिल्मों में नजर आईं और आखिरी बार उन्हें फिल्म मेरा यार मेरा दुश्मन (1987) में देखा गया था.

Latest and Breaking News on NDTV



इस सुपरस्टार संग थे चर्चे

बिंदिया गोस्वामी और विनोद मेहरा ने साथ में फिल्म की और इस दौरान दोनों को प्यार हो गया. विनोद पहले से ही शादीशुदा था. ऐसे में बिंदिया और विनोद ने भागकर शादी कर ली. हालांकि एक्टर ने बिंदिया से शादी करने से पहले अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया था. शादी के चार साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया. एक इंटरव्यू में बिंदिया ने पहले पति विनोद मेहरा को एक अच्छा इंसान बताया था. अब बिंदिया की पूरी जिंदगी पति जेपी दत्ता और उनकी बेटी निधि दत्ता हैं. फिल्म बॉर्डर 2 पर की बात करें तो यह आगामी 23 जनवरी को रिलीज होने जा रही है. इसमें सनी देओल, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन अहम रोल में नजर आने वाले हैं. फिल्म में सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा फीमेल लीड रोल में हैं.

Latest and Breaking News on NDTV


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Border 2, Producer Nidhi Dutta, Border 2 Movie, Border 2 News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com