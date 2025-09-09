विज्ञापन

ट्विंकल खन्ना के यंग दिनों की 10 फोटो, 5वीं देख कहेंगे- इसीलिए राजेश खन्ना की बेटी को दिल दे बैठे थे अक्षय कुमार

राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना के जवानी के दिनों की तस्वीरें देख आप कहेंगे कि यूं ही नहीं अक्षय कुमार का करियर के पीक पर आ गया था दिल

Read Time: 3 mins
Share
ट्विंकल खन्ना के यंग दिनों की 10 फोटो, 5वीं देख कहेंगे- इसीलिए राजेश खन्ना की बेटी को दिल दे बैठे थे अक्षय कुमार
अक्षय कुमार की वाइफ की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं. उनके पिता राजेश खन्ना को सुपरस्टार का दर्जा हासिल है. हालांकि उनका फिल्मी करियर सिर्फ 6 साल का रहा. इस 6 साल में ही उन्होंने 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लिया. हालांकि शादी के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया को पीछे छोड़ एक मशहूर लेखिका और प्रोड्यूसर के रुप में पहचान बना ली है. वहीं अपने बच्चों और पति के साथ वह खुशहाल जिंदगी जी रही हैं. लेकिन आज हम आपको ट्विंकल खन्ना के उन 90s की तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जिसमें यंग दिनों में एक्ट्रेस की खूबसूरती ने अक्षय कुमार का दिल ले लिया था. वहीं शिल्पा शेट्टी और रवीना टंडन के साथ कॉन्ट्रोवर्सी के बीच ट्विंकल खन्ना से शादी का फैसला कर लिया था.

ट्विंकल खन्ना ने 1995 में फिल्म 'बरसात' से बॉलीवुड में धमाकेदार डेब्यू किया. इस फिल्म में उनकी जोड़ी बॉबी देओल के साथ थी. 'बरसात' ने 34 करोड़ रुपये की कमाई की और ट्विंकल रातों-रात स्टार बन गईं.

Latest and Breaking News on NDTV

इसके बाद उन्होंने 'जान', 'दिल तेरा दीवाना', 'इतिहास', 'जोरू का गुलाम', 'बादशाह' और 'जब प्यार किसी से होता है' जैसी कई फिल्मों में काम किया.

Latest and Breaking News on NDTV

इसके 6 साल बाद ट्विंकल ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया, क्योंकि उनकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गईं.

Latest and Breaking News on NDTV

ट्विंकल खन्ना की आखिरी फिल्म 'लव के लिए कुछ भी करेगा' थी, जो पूरी तरह नाकाम रही और इसके बाद वह शादी करके एक्टिंग की दुनिया से दूर हो गईं.

Latest and Breaking News on NDTV

लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि ट्विंकल खन्ना से शादी से पहले अक्षय कुमार का अफेयर पूजा बत्रा, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी के साथ रहा है.

Latest and Breaking News on NDTV

हालांकि आखिर में खिलाड़ी कुमार ने अपना जीवनसाथी ट्विंकल खन्ना को चुना. वहीं आज दोनों बेटे आरव और बेटी नितारा के पेरेंट्स हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

रिपोर्ट्स की मानें तो अक्षय और ट्विंकल की पहली मुलाकात एक मैग्जीन शूट के दौरान हुई थी और पहली नजर में ही खिलाड़ी कुमार को राजेश खन्ना की बेटी पसंद आ गईं.

Latest and Breaking News on NDTV

लेकिन दोनों की लव स्टोरी 1999 में आई इंटरनेशनल खिलाड़ी के सेट से शुरू हुई और फिर दोनों करीब आ गए.

Latest and Breaking News on NDTV

साल 2001 में कपल ने शादी करने का फैसला कर लिया.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

आज कपल की शादी को 24 साल से ज्यादा का समय हो गया है और लाइमलाइट से परिवार को दूर रखना पसंद करते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Twinkle Khanna, Rajesh Khanna, Rajesh Khanna Advised To Twinkle Khanna, Twinkle Khanna Husband, Akshay Kumar Wife
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com