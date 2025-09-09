ट्विंकल खन्ना के यंग दिनों की 10 फोटो, 5वीं देख कहेंगे- इसीलिए राजेश खन्ना की बेटी को दिल दे बैठे थे अक्षय कुमार

अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं. उनके पिता राजेश खन्ना को सुपरस्टार का दर्जा हासिल है. हालांकि उनका फिल्मी करियर सिर्फ 6 साल का रहा. इस 6 साल में ही उन्होंने 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लिया. हालांकि शादी के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया को पीछे छोड़ एक मशहूर लेखिका और प्रोड्यूसर के रुप में पहचान बना ली है. वहीं अपने बच्चों और पति के साथ वह खुशहाल जिंदगी जी रही हैं. लेकिन आज हम आपको ट्विंकल खन्ना के उन 90s की तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जिसमें यंग दिनों में एक्ट्रेस की खूबसूरती ने अक्षय कुमार का दिल ले लिया था. वहीं शिल्पा शेट्टी और रवीना टंडन के साथ कॉन्ट्रोवर्सी के बीच ट्विंकल खन्ना से शादी का फैसला कर लिया था.

ट्विंकल खन्ना ने 1995 में फिल्म 'बरसात' से बॉलीवुड में धमाकेदार डेब्यू किया. इस फिल्म में उनकी जोड़ी बॉबी देओल के साथ थी. 'बरसात' ने 34 करोड़ रुपये की कमाई की और ट्विंकल रातों-रात स्टार बन गईं.

इसके बाद उन्होंने 'जान', 'दिल तेरा दीवाना', 'इतिहास', 'जोरू का गुलाम', 'बादशाह' और 'जब प्यार किसी से होता है' जैसी कई फिल्मों में काम किया.

इसके 6 साल बाद ट्विंकल ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया, क्योंकि उनकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गईं.

ट्विंकल खन्ना की आखिरी फिल्म 'लव के लिए कुछ भी करेगा' थी, जो पूरी तरह नाकाम रही और इसके बाद वह शादी करके एक्टिंग की दुनिया से दूर हो गईं.

लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि ट्विंकल खन्ना से शादी से पहले अक्षय कुमार का अफेयर पूजा बत्रा, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी के साथ रहा है.

हालांकि आखिर में खिलाड़ी कुमार ने अपना जीवनसाथी ट्विंकल खन्ना को चुना. वहीं आज दोनों बेटे आरव और बेटी नितारा के पेरेंट्स हैं.

रिपोर्ट्स की मानें तो अक्षय और ट्विंकल की पहली मुलाकात एक मैग्जीन शूट के दौरान हुई थी और पहली नजर में ही खिलाड़ी कुमार को राजेश खन्ना की बेटी पसंद आ गईं.

लेकिन दोनों की लव स्टोरी 1999 में आई इंटरनेशनल खिलाड़ी के सेट से शुरू हुई और फिर दोनों करीब आ गए.

साल 2001 में कपल ने शादी करने का फैसला कर लिया.

आज कपल की शादी को 24 साल से ज्यादा का समय हो गया है और लाइमलाइट से परिवार को दूर रखना पसंद करते हैं.