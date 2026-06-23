विजय थलपति संग तृषा कृष्णन ने शेयर की खास तस्वीर, बोलीं- वो शख्स जो मेरी जिंदगी को मायने देता है

विजय थलपति का जन्मदिन बीत चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही. इसकी वजह बनी हैं अभिनेत्री तृषा कृष्णन, जिन्होंने विजय के बर्थडे के अगले ही दिन उनके साथ एक खास तस्वीर शेयर कर फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. तृषा ने फोटो शेयर करते हुए एक छोटा लेकिन दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा, "उस शख्स को हैप्पी बर्थडे, जो मेरी जिंदगी की हर चीज को मायने देता है".

पोस्ट सामने आते ही कुछ ही मिनटों में हजारों लाइक्स और कमेंट्स आने लगे. फैंस ने न सिर्फ तस्वीर की तारीफ की बल्कि दोनों की बॉन्डिंग को लेकर भी खूब बातें कीं. कई लोगों का कहना है कि तृषा हर साल विजय के जन्मदिन पर कुछ न कुछ खास जरूर शेयर करती हैं, जिससे दोनों की दोस्ती चर्चा में आ जाती है.

लंबे समय से उड़ रही हैं अफेयर की अफवाहें

विजय और तृषा ने कई फिल्मों में साथ काम किया है और उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने हमेशा पसंद किया है. पिछले कुछ वर्षों में दोनों को लेकर डेटिंग की अफवाहें कई बार सामने आ चुकी हैं. कभी किसी वेकेशन की तस्वीर को लेकर चर्चा हुई तो कभी किसी इवेंट में दोनों की मौजूदगी ने लोगों का ध्यान खींचा.

हालांकि विजय और तृषा ने कभी भी इन अफवाहों पर खुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. दोनों हमेशा एक-दूसरे को अच्छा दोस्त बताते रहे हैं. इसके बावजूद सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं लगातार होती रहती हैं. यही वजह है कि तृषा की नई पोस्ट ने एक बार फिर इन अटकलों को हवा दे दी है.

फैंस ने दिए मजेदार रिएक्शन

तस्वीर वायरल होते ही फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “यह साल का सबसे प्यारा बर्थडे पोस्ट है.” वहीं दूसरे ने कहा, “अब तो ऑफिशियल कर दीजिए.” एक अन्य फैन ने कमेंट किया, “आप दोनों को साथ देखकर हमेशा अच्छा लगता है.” कई लोगों ने दोनों की जोड़ी को ‘कोलिवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ी' बताया.

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वहीं कुछ फैंस ने सिर्फ उनकी दोस्ती और लंबे पेशेवर रिश्ते की तारीफ की. चाहे यह सिर्फ एक दोस्ताना पोस्ट हो या कुछ और, लेकिन इतना जरूर है कि विजय और तृषा की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गई है और फैंस की नजरें अब दोनों की अगली पोस्ट पर टिकी हुई हैं.