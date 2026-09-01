Toxic OTT release: घर बैठे देख सकेंगे यश- कियारा की गैंगस्टर फिल्म, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी स्ट्रीम

'Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups' 26 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इसके साथ ही यश चार साल बाद बड़े पर्दे पर लौटे हैं. गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में 'रॉकिंग स्टार' यश, कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत के साथ एक नजर आ रहे हैं. यह एक गैंगस्टर फिल्म है, जिसमें यश हिंसक और खूंखार अवतार में नजर आ रहे हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत की, लेकिन अगर आप यश की इस फिल्म को घर बैठे देखना चाहते हैं यह फिल्म OTT रिलीज होने जा रही है...

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Toxic कब और कहां देखें?

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, Toxic, ZEE5 पर स्ट्रीम होगी. यह इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का ऑफिशियल स्ट्रीमिंग पार्टनर है. इस फिल्म के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आने की बात करें तो आम तौर पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्में छह से आठ हफ्ते बाद OTT पर आती हैं. इसलिए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि Toxic 7 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच ZEE5 पर आ जाएगी. हालांकि, न तो फिल्म बनाने वालों और न ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने Toxic की OTT रिलीज की तारीख की आधिकारिक पुष्टि की है.

क्या है Toxic की कहानी ?

Toxic गैंगस्टर राया (यश) की कहानी है, यह 4 दशक पीछे ले जाती है. राया के बचपन के बुरे अनुभवों ने उसकी जवानी बर्बाद कर दी है. आजादी के बाद 1940 के दशक में गोवा पर राज करने के अपने एकमात्र लक्ष्य के साथ, पुर्तगाली माफिया के साथ उसका मजबूत गठबंधन कमजोर पड़ने लगता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका नादिया (कियारा आडवाणी) के साथ रिश्ता बन जाता है, जो एक रहस्यमयी सर्कस कलाकार है. राया खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाता है, जब उसे अपनी खुद की ली हुई जिम्मेदारी और एक "Toxic" (जहरीली) प्रेम कहानी के बीच चुनाव करना पड़ता है.

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Toxic बॉक्स ऑफिस

Toxic ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग की और मिली-जुली या नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद आसानी से 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. यह गैंगस्टर फिल्म K.G.F 2 से आगे नहीं निकल पाई, जो यश की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस ओपनिंग बनी हुई है. हालांकि, 'टॉक्सिक' रणवीर सिंह की 'धुरंधर' और शाहरुख खान की 'जवान' जैसी बड़ी फिल्मों से आगे निकल गई.