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'Toxic' के मेकर्स ने गीतू मोहनदास के जन्मदिन पर शेयर किया BTS वीडियो, जबरदस्त एक्शन सीन देख फैंस में बढ़ी एक्साइटमेंट

यश स्टारर 'Toxic' के मेकर्स ने सोमवार को डायरेक्टर गीतू मोहनदास के जन्मदिन के मौके पर एक 'बिहाइंड द सीन्स' (BTS) वीडियो शेयर किया.

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'Toxic' के मेकर्स ने गीतू मोहनदास के जन्मदिन पर शेयर किया BTS वीडियो, जबरदस्त एक्शन सीन देख फैंस में बढ़ी एक्साइटमेंट
'Toxic' के मेकर्स ने शेयर किया BTS वीडियो
नई दिल्ली:

यश स्टारर 'Toxic' के मेकर्स ने सोमवार को डायरेक्टर गीतू मोहनदास के जन्मदिन के मौके पर एक 'बिहाइंड द सीन्स' (BTS) वीडियो शेयर किया, जिसे देखने के बाद फैंस के बीच एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई. फिल्म के सेट से आए इस खास BTS वीडियो ने दर्शकों को फिल्ममेकर के क्रिएटिव प्रोसेस और उनके प्रभावशाली अंदाज की एक अनोखी झलक दिखाई. वीडियो में गीतू को उनके काम में पूरी तरह डूबे हुए दिखाया गया. वे निर्देश दे रही थीं, बड़े पैमाने पर एक्शन सीक्वेंस को मैनेज कर रही थीं, परफॉर्मेंस को गाइड कर रही थीं और पूरे आत्मविश्वास और सटीकता के साथ एक बड़ी क्रू टीम को लीड कर रही थीं.

भव्य होगी 'Toxic' 

वीडियो के साथ लिखा था, "हर उस शॉट के पीछे जो कुछ अलग था, हर उस खामोशी के पीछे जिसने डायलॉग्स से कहीं ज्यादा कुछ कहा, वह मौजूद थीं! जन्मदिन मुबारक हो @geetu_mohandas". वीडियो में फिल्ममेकर और 'Toxic' को साकार करने के उनके प्रभावशाली अंदाज को भी दिखाया गया. 'Toxic' भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक है.

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गीतू मोहनदास भारत की उन चुनिंदा महिला फिल्ममेकर्स में से एक हैं, जो इतने बड़े पैमाने और ग्लोबल महत्वाकांक्षा वाले प्रोजेक्ट को संभाल रही हैं.  विजुअल्स में एक ऐसी डायरेक्टर को दिखाया गया जो हर छोटी-बड़ी बात में गहराई से शामिल हैं. वे क्रिएटिव विजन और ऑपरेशनल कंट्रोल के बीच संतुलन बना रही हैं और साथ ही बड़े सेट, जटिल एक्शन सीक्वेंस और बड़े पैमाने पर हो रहे इंटरनेशनल प्रोडक्शन को मैनेज कर रही हैं.

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बता दें कि 'Toxic: A Fairytale for Grown-Ups' में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया हैं. KVN प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स द्वारा प्रोड्यूस की गई 'Toxic' अपने बड़े पैमाने, महत्वाकांक्षा और अनोखे क्रिएटिव विजन के कारण लगातार चर्चा में बनी हुई है. इस साल अप्रैल में फिल्म के मेकर्स ने घोषणा की थी कि CinemaCon में मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद फिल्म की रिलीज को टाल दिया गया है. यह फिल्म, जो पहले इस साल 4 जून को रिलीज होने वाली थी, अब दुनिया भर के सिनेमाघरों में एक नई तारीख पर रिलीज होगी. 

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