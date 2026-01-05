यश की फिल्म टॉक्सिक का टीजर एक्टर के 40वें जन्मदिन पर होगा रिलीज, कभी न देखे गए अवतार में दिखेंगे एक्टर

टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोनअप्स के मेकर्स ने फिल्म का ऑफिशियल टीजर लॉन्च करने के लिए एक खास तारीख चुनी है. यश-स्टारर फिल्म की झलक एक्टर के 40वें जन्मदिन पर यानी 8 जनवरी को रिलीज होगी. यह एक्टर के फैंस के लिए डबल सेलिब्रेशन होगा. जब से टॉक्सिक का ऐलान हुआ, यह फिल्म भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक रही है. इस फिल्म में यश लीड रोल में और बिल्कुल अलग अवतार में दिखेंगे. उनके फैंस के बीच टीजर लॉन्च को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है. फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया, "यश का 40 साल का होना उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ा पल है और टीम को लगा कि टॉक्सिक की दुनिया को पेश करने के लिए इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता." सूत्र ने आगे कहा, फैंस ने उन्हें पहले जो कुछ भी करते देखा है, यह उससे बहुत अलग है."

नेशनल अवॉर्ड विजेता फिल्ममेकर गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित टॉक्सिक में यश दमदार, इंटेंस अवतार में दिखेंगे. यह उनकी लार्जर-दैन-लाइफ इमेज से अलग होगा. प्रोडक्शन से जुड़े एक और सूत्र ने बताया, "आइडिया था कि यश को स्क्रीन पर फिर से पेश किया जाए. टीजर फिल्म के मूड और उनके किरदार का एक मजबूत एहसास देगा, बिना ज्यादा कुछ बताए." बड़े पैमाने पर बनी टॉक्सिक को एक पैन-इंडिया प्रोजेक्ट के तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसमें इंटरनेशनल अपील है. यश की अपार लोकप्रियता को देखते हुए, टीजर से उम्मीदें पहले से ही बहुत ज्यादा हैं.

सूत्र ने आगे कहा, "टीजर तो बस शुरुआत है. यह एक बोल्ड, बिना किसी समझौते वाली फिल्म के लिए माहौल तैयार करता है. फैंस को इंटेंसिटी, एटीट्यूड और एक बिल्कुल नई दुनिया की उम्मीद करनी चाहिए." हाल ही में मेकर्स ने फिल्म की लीडिंग लेडीज - नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया का फर्स्ट लुक भी जारी किया.