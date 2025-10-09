आ गई नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी गई 10 फिल्मों की लिस्ट, इंडिया से कितनी फिल्में?

OTT की इस दुनिया में नेटफ्लिक्स वो जगह बन चुका है जहां हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है. रोमांस हो, एक्शन, सस्पेंस या हंसी का तड़का, हर मूड के लिए एक कहानी है. लेकिन इन सबके बीच कुछ फिल्में ऐसी हैं, जिन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है और बार-बार देखी गई हैं. इन फिल्मों ने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया है. हर देश, हर भाषा में लोगों ने इन फिल्मों को इतना प्यार दिया कि इनके नाम अब नेटफ्लिक्स के इतिहास में दर्ज हो चुके हैं. तो आइए देखते हैं कौन-कौन सी हैं वो टॉप 10 फिल्में जिनका नेटफ्लिक्स पर चल रहा है सिक्का.

1. के-पॉप डीमन हंटर्स (KPop Demon Hunters): पहले नंबर पर कब्जा किया है के-पॉप डीमन हंटर्स ने. 325.1 मिलियन व्यूज के साथ ये एनिमेटेड फिल्म बन गई है नेटफ्लिक्स की क्वीन. म्यूजिक, एक्शन और जबरदस्त एनर्जी का ऐसा मिक्स जिसने पूरी दुनिया को नचा दिया. के-पॉप और डीमन की जोड़ी ने कमाल कर दिया.

2. रेड नोटिस (Red Notice): दूसरे नंबर पर कब्जा किया है रेड नोटिस ने. 230.9 मिलियन व्यूज के साथ ये फिल्म धमाल मचा चुकी है. ये एक्शन, चोरी और कॉमेडी का धमाकेदार तड़का है. ड्वेन जॉनसन, गैल गैडोट और रयान रेनॉल्ड्स की तिकड़ी ने ऐसा जलवा दिखाया कि दर्शक बस इसे देखते ही रह गए.

3. कैरी ऑन (Carry-On): तीसरे स्थान पर है कैरी-ऑन, जिसने 172.1 मिलियन व्यूज़ के साथ थ्रिलर की दुनिया में तहलका मचाया. एक सुरक्षा अधिकारी के रहस्यमय मिशन पर बनी ये फिल्म हर मिनट रोमांच और सस्पेंस से भरी हुई है.

4. डोन्ट लुक अप (Don't Look Up): डोन्ट लुक अप 171.4 मिलियन व्यूज के साथ सोशल सैटायर की मिसाल बन गई है. दुनिया खतरे में है. इस अनोखी कहानी में हंसी के साथ एक गहरी सीख भी छिपी है.

5. द एडम प्रोजेक्ट (The Adam Project): द एडम प्रोजेक्ट के 157.6 मिलियन व्यूज हैं. ये फिल्म टाइम ट्रैवल, इमोशंस और परिवार की कहानी पेश करती है. रयान रेनॉल्ड्स की परफॉर्मेंस ने दिल छू लेने वाली जर्नी बना दिया है.

6. बर्ड बॉक्स (Bird Box): छठे स्थान पर है बर्ड बॉक्स, जिसे 157.4 मिलियन लोगों ने देखा है. आंखों पर पट्टी, हर कदम पर खतरा और फिर भी जीने की उम्मीद. सैंड्रा बुलॉक की इस फिल्म ने सस्पेंस की परिभाषा ही बदल दी.

7. बैक इन एक्शन (Back In Action): सातवें नंबर पर धमाल मचाया है बैक इन एक्शन ने. 147.2 मिलियन व्यूज़ के साथ ये फिल्म दो पुराने चेहरों कैमरून डियाज और जेमी फॉक्स की जबरदस्त वापसी है. एक्शन और मस्ती का ऐसा कॉम्बो जिसने नेटफ्लिक्स पर आग लगा दी.

8. लीव द वर्ल्ड बिहाइंड (Leave The World Behind): आठवें स्थान पर है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड, जिसने 143.4 मिलियन व्यूज के साथ दर्शकों के दिलों में रहस्य और डर दोनों भर दिए. जूलिया रॉबर्ट्स और इथन हॉक की ये कहानी दिखाती है कि जब दुनिया थम जाए, तब रिश्ते कितने मजबूत या कमजोर हो जाते हैं.

9. द ग्रे मैन (The Gray Man): नौवें नंबर पर है द ग्रे मैन, 139.3 मिलियन व्यूज के साथ ये फिल्म एक्शन प्रेमियों के लिए ट्रीट है. रयान गोसलिंग बनाम क्रिस इवांस दो स्टाइलिश एजेंट्स का ज़बरदस्त मुकाबला जिसे देखकर बस देखने का मन करता रहता है.

10. डैम्सल (Damsel): दसवें स्थान पर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है डैम्सल ने. 138 मिलियन व्यूज़ के साथ ये कहानी है एक राजकुमारी की जो किसी प्रिंस की नहीं, खुद की हीरो बनती है. ताकत, साहस और आत्मविश्वास से भरी ये फिल्म हर लड़की के लिए एक इंस्पिरेशन है.