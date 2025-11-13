विज्ञापन

6 मिनट के सीन के लिए खर्च किए थे 90 करोड़, बाद में फिल्म से काट दिया गया वो सीन कहा ये मैच नहीं हो रहा...

इस सीन को बड़े ही तरीके और ग्रैंड लेवल पर क्रिएट किया गया था लेकिन फिर आखिर में ऐसा क्या हुआ कि सीन को फिल्म से हटा दिया गया.

Read Time: 2 mins
Share
6 मिनट के सीन के लिए खर्च किए थे 90 करोड़, बाद में फिल्म से काट दिया गया वो सीन कहा ये मैच नहीं हो रहा...
करोड़ों रुपये खर्च किए फिर फिल्म से डिलीट कर दिया सीन
Social Media
नई दिल्ली:

क्या आपने कभी उन फिल्मी सीन के बारे में सोचा है जो एडिटिंग टेबल से आगे नहीं बढ़ पाते? हालांकि कई सीन को स्पीड या क्रिएटिव फैसलों के चलते काट दिया जाता है, लेकिन कुछ सीन को हटाने की कुछ ज्यादा ही कीमत चुकानी पड़ती है. लेकिन क्या हो अगर उन हटाए गए सीन में से किसी एक को बनाने में बहुत ज्यादा खर्च आए? 2006 की सुपरहीरो फिल्म सुपरमैन रिटर्न्स के साथ भी ठीक यही हुआ था. छह मिनट के एक सीन को जिसे फाइनल कट से हटा दिया गया. बताया जाता है कि इस सीन को बनाने में 10 मिलियन डॉलर यानी लगभग 90 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट लगा था. यह हॉलीवुड के इतिहास का सबसे महंगा डिलीटेड सीन बन गया.

ब्रायन सिंगर की सुपरमैन रिटर्न्स 28 जून, 2006 को भारी प्रमोशन और हाई होप्स के साथ सिनेमाघरों में रिलीज किया गया. डीसी सुपरहीरो के तौर पर ब्रैंडन राउथ, लोइस लेन के रूप में केट बोसवर्थ और विलेन लेक्स लूथर के रूप में केविन स्पेसी के लीड रोल वाली इस फिल्म का बजट 270 मिलियन डॉलर था.  इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया और 390 मिलियन डॉलर की कमाई की.

डिलीटेड सीन एक साइलेंट, अट्रैक्टिव सीन था जिसमें सुपरमैन अपने होम प्लैनेट, क्रिप्टन के खंडहरों का पता लगाने के लिए लौटता है. ग्रैंड सीन और एक अट्रैक्टिव माहौल से भरपूर, छह मिनट के इस सीन में बड़ा सेट और जबरदस्त सीजीआई का इस्तेमाल हुआ था. इसके लिए मेकर्स ने $10 मिलियन की भारी-भरकम रकम खर्च की थी. हालांकि, वार्नर ब्रदर्स ने लास्ट में पूरे सीन को एडिट करने का फैसला किया, क्योंकि उनका मानना ​​था कि यह सीन फिल्म के बाकी हिस्सों के साथ मेल नहीं खाता.

$10 मिलियन का क्रिप्टन सीन फाइनली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक विशेष फीचर के रूप में फिर से सामने आया, जिससे फैन्स को सुपरमैन रिटर्न्स में एक अद्भुत और खूबसूरत जोड़ की एक दुर्लभ झलक मिली. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Most Expensive Deleted Scene, Deleted Scenes, Superman Returns, Brandon Routh, Actors Who Have Played Superman, Hollywoods Most Expensive Deleted Scene, Superman Films, Bollywood Most Famous Deleted Scenes
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com