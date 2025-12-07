विलेन की दुनिया का ऐसा किरदार, बिना दिखे-बोले फैलाया था खौफ, इसकी दहशत से आज भी कांपती है लोगों की रूह

किसी भी फिल्म में एक हीरो से ज्यादा उसका विलेन का किरदार दमदार चुना जाता है. आजकल की फिल्में तो विलेन से ही हिट हो रही हैं. यही वजह है कि अब हीरो भी विलेन बनने से नहीं कतरा रहे हैं. अगर थोड़ा हॉलीवुड में झांके तो एक नाम है एक्टर डेविड प्राउज का, जो कि एक ब्रिटिश एक्टर हैं. जिस फिल्म में भी इन्होंने काम किया है, बहुत कमाल किया है. एक फिल्म में तो उनके कैरेक्टर ने करिश्मा ही कर दिखाया था. पूरी फिल्म में इनका चेहरा सामने नहीं आया और ना ही उनकी आवाज सुनने को मिली, लेकिन उनके इस विलेन रोल ने 'डार्थ वाडर' को यादगार बना दिया. 1 दिसंबर 2020 को दुनिया छोड़ चुके एक्टर का यह रोल आज भी उनके दर्शकों के दिलों में समाया हुआ है.



ना दिखा चेहरा, ना बोला एक शब्द



1935 में इंग्लैंड में जन्मे डेविड की लंबी-चौड़ी कद काठी उन्हें दुनिया से अलग खड़ा करती थी. उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में बहुत नाम कमाया है. इतना ही नहीं वह मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन में भी भाग ले चुके थे. साल 1977 की बात है, जब जॉर्ज लुकास फिल्म स्टार वार्स की तैयारी कर रहे थे. इस फिल्म में उन्हें एक ऐसे भारी-भरकम की इंसान की जरूरत थी जो पर्दे पर विशाल नजर आए और दर्शक उसे देखते ही सहम जाए. फिल्म में उन्हें डार्थ वाडर के रोल के लिए चुना गया, लेकिन मजेदार बात तो यह है कि फिल्म में उनके रोल की आवाज के लिए जेम्स अर्ल जोन्स को चुना गया था. जी हां, डेविड ने पूरी फिल्म में एक भी शब्द नहीं बोला था और पूरी फिल्म में उनका चेहरा नकाब के पीछे छिपा रहा था.



फैंस आज भी नहीं भूले रोल

डेविड ने अपनी फिजिकल एक्टिविटी से ही अपने इस रोल को बखूबी निभाया था. उनकी लंबी-चौड़ी कद-काठी ने इस रोल को बेहद शानदार के साथ-साथ यादगार भी बना दिया था. इस फिल्म के अलावा उन्होंने कई अमेरिकी टीवी सीरीज में भी अपने अभिनय का दमखम दिखाया था, लेकिन उनकी मौत के बाद भी वह अपने डार्थ वाडर रोल से मशहूर हैं. उनके डेथ के दौरान सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने 'रियल वाडर' जैसे मैसेज छोड़े थे, जिससे साबित होता है कि दर्शकों पर इस रोल का कितना गहरा प्रभाव पड़ा था. इस रोल की बदौलत डेविड प्राउज आज भी हॉलीवुड का जाना-माना नाम हैं.



