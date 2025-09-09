विज्ञापन

टाइगर श्रॉफ ने बेचा अपना लग्जरी फ्लेट, सात साल में कमाया इतने करोड़ का प्रॉफिट

अब टाइगर श्रॉफ एक बार फिर अपने फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं. उनकी फिल्म ‘बागी 4’ रिलीज हो चुकी है और टाइगर का एक्शन अवतार दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है.

बागी 4 के बाद टाइगर श्रॉफ की किस्मत चमकी, करोड़ों की डील फाइनल
नई दिल्ली:

टाइगर श्रॉफ अपनी एक्शन वाली इमेज के साथ फिर लौट आए हैं. अपनी नई फिल्म ‘बागी 4' में वो अपने पुराने अंदाज से फैन्स को इंप्रेस कर रहे हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कर रही है और फैन्स को टाइगर का जबरदस्त अंदाज काफी पसंद भी आ रहा है. लेकिन इसी बीच उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक बड़ी खबर भी सामने आई है. टाइगर श्रॉफ ने फिल्मों से इतर एक बड़ी डील फाइनल की है. जिसमें उन्हें करोड़ों का मुनाफा भी हुआ है. चलिए जानते हैं क्या है वो डील.

टाइगर ने की जबरदस्त डील
ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाइगर ने मुंबई के खार इलाके में मौजूद अपना लग्जरी अपार्टमेंट 15.6 करोड़ रुपये में बेच दिया है. ये डील सितंबर 2025 में रजिस्टर्ड हुई है. ये घर रुस्तमजी पैरामाउंट बिल्डिंग की 22वीं मंजिल पर है. इस अपार्टमेंट का कारपेट एरिया करीब 1,990 स्क्वायर फीट और बिल्ट-अप एरिया 2,189 स्क्वायर फीट है. साथ ही खरीदार को घर के साथ 3 पार्किंग स्लॉट भी मिले हैं. इस प्रॉपर्टी डील पर 93.6 लाख रुपये स्टाम्प ड्यूटी और 30 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगी. बता दें, टाइगर ने ये घर 2018 में 11.62 करोड़ रुपये में खरीदा था. इस रकम को जानने के बाद आप ये जान ही चुके होंगे कि इस डील के जरिए टाइगर श्रॉफ ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया है.

बागी 4 भी कर रही है कमाल
फिल्म ‘बागी 4' ने भी रिलीज के पहले वीकेंड में करीब 30 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. उम्मीद थी कि फिल्म और भी बेहतर प्रदर्शन करेगी. लेकिन इसे हॉलीवुड की हॉरर फ्रेंचाइज़ी ‘द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' और हिंदी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स' से कड़ी टक्कर मिल रही है. ‘बागी 4' में टाइगर श्रॉफ के साथ संजय दत्त, हरनाज़ संधू और सोनम बाजवा भी नजर आए हैं. अच्छा खासा बज क्रिएट करने के बाद रिलीज होने वाली दोनों फिल्मों के बीच भी टाइगर श्रॉफ की बागी 4 को फैन्स का ठीकठाक प्यार मिल रहा है. उम्मीद है कि ये फिल्म बागी सीरीज की दूसरी फिल्मों से बेहतर काम करेगी. जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि टाइगर श्रॉफ की किस्मत ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह चमक रही है.

