टाइगर श्रॉफ की जिंदगी से खत्म होगा हिट का अकाल? मिला एक गोल्डन चांस, बाकी रब राखा

टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म को लेकर सबसे बड़ी अपडेट यही है कि इस फिल्म का हीरो फाइनल कर लिया गया है. ना अभी तक हीरोइन का पता है ना विलेन का.

टाइगर श्रॉफ को मिली नई फिल्म
नई दिल्ली:

मेगा एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ को एक जबरदस्त फिल्म मिली है. इसमें एक अनदेखे अवतार में नजर आएंगे. राम माधवानी के डायरेक्शन में बनी, महावीर जैन फिल्म्स और राम माधवानी फिल्म्स के बैनर तले आ रही यह एक माइथोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर है. भारतीय सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं किया गया है. सोर्सेज का कहना है कि यह न केवल एनआरआई बल्कि वर्ल्डवाइड दर्शकों के लिए भी अट्रैक्शन होगी. सोर्सेज ने आगे कहा, "टाइगर श्रॉफ इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए बड़े लेवल की तैयारी करेंगे. इसकी शूटिंग 2026 की दूसरी तिमाही में शुरू होगी. फिल्म का एक बड़ा हिस्सा जापान में फिल्माया जाएगा. फिलहाल मेकर्स लीड एक्ट्रेस और नेगेटिव लीड की तलाश में हैं."

सोर्स ने यह भी खुलासा किया, "टाइगर श्रॉफ इस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं क्योंकि यह उन्हें एक नए रूप में पेश करेगी. राम माधवानी और महावीर जैन भी इस प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटेड हैं. वे अपनी कोर टीम के साथ अभी फर्स्ट लुक पर काम कर रहे हैं. उम्मीद है कि ऑफीशियल अनाउंसमेंट के साथ जल्द ही इसको रिवील किया जाएगा.”

पॉपुलर फिल्म मेकर राम माधवानी को सोनम कपूर की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नीरजा (2016), कार्तिक आर्यन की थ्रिलर धमाका (2021) और सुष्मिता सेन अभिनीत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पसंद की गई, एमी-नॉमिनेटेड सीरीज आर्या के लिए जाना जाता है.  इस बीच, महावीर जैन ने राजश्री प्रोडक्शंस के साथ उंचाई (2022), करण जौहर और मृगदीप सिंह लांबा के साथ कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म नागजिला, सिद्धार्थ आनंद और विक्रांत मैसी के साथ गुरुदेव श्री श्री रविशंकर पर फिल्म, आयुष्मान खुराना और शरवरी के लीड रोल वाली सूरज बड़जात्या का आने वाला प्रोजेक्ट ये प्रेम मोल लिया जैसी बड़ी फिल्में हैं.

