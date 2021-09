टाइगर श्रॉफ ने आंखों पर पट्टी बांध किया स्टंट, देख फैन्स बोले- टाइगर ओलंपिक डिजर्व करते हैं...Video वायरल

फिल्मफेयर ने शेयर किया टाइगर का वीडियो

टाइगर को फिटनेस फ्रीक के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन बात केवल फिटनेस तक सीमित नहीं है. टाइगर श्रॉफ, मार्शल आर्ट्स में भी खासा दखल रखते हैं और इस ताजा वीडियो में इसकी बानगी देखी जा सकती है. वीडियो में टाइगर के साथ उनके एक और सहयोगी है जो हाथ में एक पंचिंग बैग पकड़े हुए है. मार्शल आर्ट्स के ब्लैक ड्रेस में टाइगर खड़े हैं और उनकी आंखों पर भी काले रंग की पट्टी बंधी है. टाइगर इस पंचिंग बैग को छूकर टटोलते हैं. फिर चंद कदम पीछे हटते हैं और उछलकर हवा में आगे की तरफ समरसॉल्ट (somersault) लगाते हैं. टाइगर की किक सीधे उस पंचिंग बैग तक पहुंचती है. ये एक कमाल का वीडियो है. फिल्मफेयर ने इसे #TigerShroff के साथ कैप्शन दिया है- #TigerShroff never fails to impress us with his antics.

स्टंट देखकर फैन्स बोले- टाइगर ओलंपिक डिजर्व करते हैं

जाहिर है कि ये काफी कठिन स्टंट है और ऐसा करना किसी वेल ट्रेंड व्यक्ति के लिए ही मुमकिन है. टाइगर के इस जोरदार एक्शन को देखने के बाद फैन्स ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी है. कोई इस स्टंट को Excellent तो कोई Amazing बता रहा है तो कोई Marvelous कह रहा है. एक फैन तो यहां तक कह दिया कि टाइगर को ओलंपिक में जाना चाहिए. पोस्ट शेयर होने के चंद ही मिनटों में इसपर हजारों लाइक व कमेंट्स आ चुके थे.