Baaghi 4 News: टाइगर श्रॉफ का एक्शन देख लोगों को याद आई रणबीर कपूर की फिल्म, बोले-ये तो फिल्म एनिमल जैसी है

साजिद नाडियाडवाला की बहुचर्चित फिल्म बागी 4 का टीजर रिलीज हो चुका है. यह फिल्म काफी वक्त से सुर्खियों में बनी हुई थी. बागी 4 में टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त, सोनम बाजवा और हरनाज संधू जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं. लेकिन बागी 4 के टीजर को देखकर कहा जा सकता है कि यह फिल्म एनिमल, किल और मार्को का मिश्रण लग रही है. टीजर के अंदर कई जगह पर बागी 4 इन सभी फिल्म का झलक दिखाती हुई नजर आ रही है. सोशल मीडिया यूजर्स भी बोल रहे हैं कि टाइगर श्रॉफ की यह फिल्म एनिमल जैसी लग रही है.

ये भी पढ़ें: सलमान खान बहनों के लिए दिल खोलकर करते हैं खर्चा, रोल्स रॉयस कार से लेकर पैंट हाउस तक कर चुके हैं गिफ्ट

टीजर की शुरुआत संजय दत्त और टाइगर श्रॉफ से होती है. इसके बाद फिल्म के अंदर खतरनाक एक्शन और एक्शन ही देखने को मिल रहा है. टाइगर श्रॉफ एक बार फिर रॉनी के किरदार में लौट रहे हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज सबसे खूंखार है. बदले की आग से भरा रॉनी हथियारों से लैस है और उसका गुस्सा इतना भयानक है कि कोई दुश्मन बच नहीं पाता.

इस बार बागी फ्रैंचाइजी में नया रंग ला रही हैं मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू. उनका किरदार बिल्कुल अलग और दमदार है. हरनाज न सिर्फ भावनाओं को जीवंत करती हैं, बल्कि अपने ताबड़तोड़ एक्शन सीन्स से रूढ़ियों को तोड़ती हैं. वहीं, हाउसफुल 5 के बाद बागी की दुनिया में कदम रख रही हैं सोनम बाजवा. अपनी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और आकर्षण के लिए जानी जाने वाली सोनम ग्लैमर और ताकत का शानदार मिश्रण लाती हैं. वह हाई-वोल्टेज एक्शन और रोमांचक जंग के बीच अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराती हैं.

और संजय दत्त! इस बार वह एक सनकी खलनायक के रूप में नजर आएंगे, जो डरावना, बेकाबू और खतरनाक है. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी दमदार है कि आप उनके पागलपन से बच नहीं पाएंगे. यह संजय दत्त का अब तक का सबसे अलग और खौफनाक अवतार है. साजिद नाडियाडवाला की कहानी और स्क्रीनप्ले के साथ, निर्देशक ए. हर्षा के नेतृत्व में बागी 4 हड्डियां तोड़ने वाला एक्शन, धमाकेदार ड्रामा और खून, गुस्सा व अराजकता से भरा मुकाबला पेश करती है. यह फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.