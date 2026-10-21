टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बॉलीवुड में बढ़ी हलचल, अक्षय कुमार के घर लगेगा बुलेटप्रूफ ग्लास, सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ी

मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के बाद फिल्म इंडस्ट्री में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. इस घटना की जांच के बीच अब अभिनेता अक्षय कुमार और सलमान खान के घरों की सुरक्षा बढ़ाए जाने की खबर सामने आई है. अक्षय कुमार के जुहू स्थित घर पर बुलेटप्रूफ ग्लास लगाने का काम चल रहा है, जबकि सलमान खान के घर पर पहले से लगे सुरक्षा इंतजामों को और मजबूत किया जा रहा है. जांच में यह भी सामने आया है कि हमलावरों का कथित तौर पर असली निशाना सलमान खान थे. हालांकि, मामले में सामने आ रही जानकारियां जांच से जुड़े सूत्रों पर आधारित हैं.

टाइगर श्रॉफ की कार पर चली थीं गोलियां

यह घटना 18 अक्टूबर की शाम मुंबई के जुहू इलाके में हुई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलने के बाद घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर गोलियां चलाईं. इस दौरान टाइगर सुरक्षित बच गए, लेकिन गोलीबारी में उनके ड्राइवर और वहां मौजूद एक व्यक्ति घायल हो गए. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश तेज कर दी. तीन कथित हमलावरों को राजस्थान के कोटा में ट्रेन से गिरफ्तार किया गया. इसके बाद जांच का दायरा बढ़ा और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चार अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया, जिनमें दो महिलाएं शामिल हैं. पुलिस इन सभी से पूछताछ कर साजिश की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

सलमान खान थे कथित तौर पर निशाने पर

जांच से जुड़े सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक, हमलावरों का पहला निशाना सलमान खान थे. बताया गया कि आरोपियों ने सलमान के बांद्रा स्थित घर की रेकी भी की थी, लेकिन वहां कड़ी सुरक्षा देखकर उन्होंने कथित तौर पर अपना प्लान बदल दिया. इसके बाद टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाया गया. इस खुलासे के बाद सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वहां पहले से मौजूद बुलेटप्रूफ सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है. वहीं, अक्षय कुमार के घर पर बुलेटप्रूफ ग्लास लगाने की खबर ने भी लोगों का ध्यान खींचा है. हालांकि, जांच अभी जारी है और हमले के पीछे की पूरी साजिश का खुलासा होना बाकी है.

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