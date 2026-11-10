संजय दत्त की पत्नी ने अजय देवगन की फिल्म में डांस परफॉर्मेंस से लूट लिया था यूपी- बिहार का दिल, 23 साल पुराने गाने को रिचा शर्मा ने दी थी आवाज

मान्यता दत्त का असली नाम दिलनवाज़ शेख है. उनका जन्म 22 जुलाई, 1978 को हुआ था. उनका बचपन दुबई में बिता. फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें सारा खान के नाम से जाना जाता था. 2008 में कमाल राशिद खान की फिल्म 'देशद्रोही' से शुरुआत करने के बाद प्रकाश झा ने उन्हें "मान्यता" नाम दिया. लेकिन एक स्टार बनने की उनकी इच्छा तब खत्म हो गई जब उनके पिता का निधन हो गया, जिससे परिवार के कारोबार की जिम्मेदारी उन पर आ गई. वह फिलहाल संजय दत्त प्रोडक्शंस की सीईओ हैं. उन्होंने 2008 में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त से शादी की. हालांकि कम ही फैंस जानते हैं कि उन्होंने प्रकाश झा की 2003 की फिल्म 'गंगाजल' में अपने स्पेशल डांस नंबर से तहलका मचा दिया था.

कौन सा है वो गाना

'गंगाजल' फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी. इसमें स्पेशल नंबर 'अल्हड़ मस्त जवानी बेमिसाल' (Alhad Mast Jawani Bemisaal) मान्यता दत्त पर फिल्माया गया था. इस गाने के बोल और धुन काफी लोकप्रिय रहे हैं. इस गाने को कुमार शानू (Kumar Sanu )और ऋचा शर्मा (Richa Sharma)ने गाया था. गाने के संगीतकार संदेश शांडिल्य (Sandesh Shandilya) और गीतकार (Lyricist) अखिलेश शर्मा (Akhilesh Sharma) थे. फिल्म में यह गाना एक मुजेरे/आइटम नंबर के रूप में फिल्माया गया था. यह गाना अपने लोकगीत जैसी धुन और ठेठ देसी बोलों के कारण काफी चर्चित हुआ था. इसके अलावा, राजस्थानी लोक संगीत में भी शकुंतला राव द्वारा गाया गया 'अल्हड़ मस्त जवानी' नाम से एक पारंपरिक/उचाटा लोकगीत भी बहुत प्रसिद्ध है.

गाने के बोल

अल्हद मस्त जवानी बेमिसाल रे

हुआ हाये चौक चौराहे पे

चौक चौराहे पे हैं

चर्चा में कमाल रे

हुआ हाये चौक चौराहे पे

मेरे पल्लू के कोने मैं

लाखों लाखों दिल लटके

मेरे पल्लू के कोने मैं

लाखों लाखों दिल लटके

किस किस का रखूं ख्याल रे

समझू तो करते हैं यह बवाल

हुआ हाये चौक चौराहे पे

चौक चौराहे पे हैं

चर्चा में कमाल रे

हुआ हाये चौक चौराहे पे

फिल्म के बारे में

'गंगाजल' फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी. इस क्राइम ड्रामा फिल्म को प्रकाश झा ने लिखा और डायरेक्ट किया था. फिल्म की कहानी पुलिस अधीक्षक (SP) अमित कुमार (अजय देवगन) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बिहार के तेजपुर नाम के एक काल्पनिक जिले का कार्यभार संभालते हैं. यह जिला अपराध की उच्च दर और साधु यादव (मोहन जोशी) व सुंदर यादव (यशपाल शर्मा) जैसे डॉन द्वारा चलाए जा रहे संगठित अपराधों के लिए कुख्यात है. अपराधों के प्रति स्थानीय पुलिस की सुस्त कार्रवाई से तंग आकर, जिले के लोग अपराधियों को सजा देने के लिए उनकी आंखों में तेजाब डालने का तरीका अपनाते हैं.

